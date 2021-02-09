台灣因無黨籍高雄市議員黃捷罷免案引發政壇關注，在總統蔡英文以民進黨主席號令全黨挺黃捷與國民黨直球對決下，2月6日投票結果以不同意票6萬5258票，同意票5萬5394票遭到否決，黃捷免於被罷免。稍早台北市長柯文哲表示，罷免不該變成一種意識形態、政黨動員工具，應「適可而止、不要再鬧了」。

《選罷法》2016年底修法，通過降低原本「雙二一」門檻（罷免投票率高於選區總選舉人數50%，同意票高於有效票50%）。新法規定罷免同意票高於不同意票、且達選區總選舉人1/4即通過。沒想到，修法後第一個適用的是罷免高雄市長韓國瑜，第二個則是民進黨桃園市議員王浩宇，蔡英文認為國民黨藉口反萊豬政策而發動報復性罷免，因此號令民進黨挺黃捷，避免骨牌效應。

以這次高雄市議員黃捷罷免案為例，罷免案若要成立，同意票必須超過7萬2892票，且高於不同意票，國、民兩黨拉高對決態勢的結果，同意票僅5萬5394票、不同意票6萬5258票，兩項門檻均未達標。

這個結果凸顯了兩個問題，第一，同樣支持萊豬政策而遭罷免，為何有的民意代表罷免會通過、有的卻失敗；第二，國、民兩黨動員罷免，壓縮了第三勢力的問政空間，制度上存在極大的不公平。

要回答第一個問題相對容易，每個罷免案都是單獨個案，必須考慮選區的「因地制宜」，以及被罷免對象的「因人而異」，國民黨若以為鎖定北、中、南挺萊豬指標人物王浩宇、陳柏惟、黃捷各個擊破，這樣的操作策略顯然過於簡單粗暴。王浩宇被罷免、黃捷免於罷免，跟挺不挺萊豬沒有絕對關係，跟候選人問政表現與形象有關，萊豬議題只是其壓垮駱駝的最後一根稻草。

同理，陳柏惟，甚至吳思瑤的罷免連署、投票結果也都存在變數。柯文哲說「適可而止、不要再鬧了」，與趙少康說「這波完可以停了」，並非唱衰國民黨，而是選民未必會照著國民黨的劇本走，引發中間選民厭惡藍綠惡鬥的負面觀感，已經從黃捷罷免案透析出來。

須知，2018年高雄市長選舉，韓國瑜在鳳山區拿到11萬8466票（56.54%），如果黃捷真的「惹翻了就不好辦了」，國民黨不會連一半的能量都催不出來，國民黨在這一區的實力打個八折都能輕易擺平民進黨這次的6萬5258票，以及達標的7萬2892票門檻，可見得，國民黨運作罷免黃捷案，連一半的泛藍選民都未必認同，未來還要繼續走下去嗎？

第二個問題，是國、民兩黨動員罷免，壓縮了第三勢力的問政空間，制度上存在極大的不公平。過去舊法明訂「不能宣傳」，新法解封了、可以宣傳打廣告，藍綠政治人物不再顧忌，無不卯足全力動員拉抬，試想，無黨籍或第三勢力的小黨哪位能有黃捷幸運，藍的打壓、綠的挺？然而，更嚴重的深層問題是，黃捷未來感恩戴德，問政勢必親綠，甚至不得不考慮加入民進黨，那麼以後無黨籍和第三勢力可還有問政自主空間？

立法委員是單一席次選舉，贏一票上位，輸一票什麼都沒有，立委問政必須兼顧黨意以外的多數選民權益，如果黨意與民意發生矛盾，立委必須做出取捨、必須兩害相權取其輕，如果立委的權力來源是政黨提名的不分區立委，那更是必須服從黨意，民進黨萊豬政策表決中，違紀跑票的林淑芬、劉建國、江永昌寧願違反黨意，也不願背離選區眾多養豬戶選民的支持，其原因在此。

地方政府的縣市議員是複數選區單記非讓渡選制，簡單說就是單一選區多席次，每位議員背後都代表一定比例的民意基礎，有些是老百姓的就養、就學、就業、就醫、法律糾紛等各式各樣的民生問題，更有一些地方上的商業同業公會、產業工會、公益社群等小眾團體，議員們承載選民的付託，兌現政見，這是民主政治的ABC。但是黃捷的罷免案，卻呈現出制度上的極大不公平。

2018年黃捷當時以1萬8420票當選市議員，如今國、民兩黨卻勞師動眾動員12萬人出來表態支持或不支持罷免她，從兌現選民承諾的角度來看，她的問政表現卻須由高出1萬8420人的數倍人數來評判，且這些絕大多數原本就沒有投票給她，現在要她出來負責什麼？是她辜負選民的付託，還是當初多數辜負她的選民現在回過頭來霸凌她？

再以高雄市鳳山區為例，2020年當選立委是民進黨許智傑11萬4998票（51.10%），但是現有《選罷法》制度下，罷免立委許智傑成立的條件與市議員黃捷一樣，「同意票必須超過7萬2892票，且高於不同意票」，可是黃捷當時以1萬8420票當選，是8位市議員之一，強加過多的罷免理由，只會是欲加之罪何患無辭。

許多人認為罷免市議員的難度較高，不是對市議員更有利嗎？事實上恰恰相反，目前新法規定「罷免同意票高於不同意票、且達選區總選舉人1/4即通過」正好提供國、民兩大黨操作罷免最有利的條件，舉一黨之力即可威脅無黨籍、第三勢力乖乖就範，而孤立無援的市議員被迫選邊站的結果，犧牲的絕對是弱勢族群等小眾的權益，不利於多元社會、多元聲音的民主發展。舊法罷免「雙二一」門檻過高，非單一政黨可獨力主導，眼前新法卻是引爆大罷免時代，已危害第三勢力生存空間，傷害台灣民主發展甚鉅。

顯然地，政黨動員下的罷免權變調了。憲法賦予人民罷免權是選舉權的補救措施，當選賢與能失靈才適時啟動，政黨動員罷免並非民主常態，至少，台灣過去不曾如此頻繁地動用罷免權。目前罷免權的門檻過低，演變成兩黨互相仇視、報復的工具已矯枉過正，這是造成頻繁罷免的主因。

從去年罷免高雄市長韓國瑜、桃園市議員王浩宇，今次的黃捷，以及醞釀中的立委陳柏惟、吳思瑤、澎湖縣長賴峰偉……好多好多，選了要罷、罷了還要改選，這般惡性循環，已經造成民主體制空轉與內耗，值得反省與檢討。

（作者為資深媒體人）