中央流行疫情指揮中心昨（8）日公布「部桃」結案報告，指揮官陳時中宣布「桃醫現在是全台最安全的醫院」，話聲未落沒想到今天「部桃」又新增一例本土個案934確診。陳時中、鄭文燦急於在過農曆年前解封「避桃」疫情的公信力再度破功。

「部桃」疫情居家隔離近4000人，個案934五次採檢陰性後轉陽，疫情野火燒不盡，春風吹又生，著實令人心急。眼看著農曆春節迫近，大批民眾春節返鄉過節，萬一發生群聚感染擴散，心急的又豈止是陳時中、鄭文燦而已，恐怕總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都提心吊膽。

現在回頭檢討「部桃」染疫醫師個案838、「部桃」匡列疫調漏網之魚個案889，都於事無補。從1月12日「部桃」群聚感染事件起，陳時中抱持心存僥倖的傲慢態度令人不敢恭維，楊志良、邱淑媞示警就被指責不挺醫護，破口醫院說溜嘴可以自圓其說、搶購疫苗不力亂噴政治口水，到現在還不能控管危機就急於超前擊掌慶功，春節疏運危機，「部桃」哪還有安全？