蔡英文總統9日上午發表談話，重申兩岸和平關鍵鑰匙在中國大陸。兩岸關係因美中台關係微妙變化中，蔡總統這番談話雖向對岸表達善意，值春節兩岸往返頻繁，應針對共同防疫政策先遞橄欖枝化解歧視，把和平責任甩鍋大陸，老調重彈無新意。

蔡總統期待疫情有效控制後，兩岸人民逐漸恢復正常有序交流，台灣願在對等尊嚴原則下，促成有意義對話。蔡總統如有心促成兩岸和平發展，不應單向期待對岸化解對立，這一波疫情來勢洶洶，不妨構思兩岸共同防疫先釋出善意。

首先針對大陸快速發展疫苗，當北京宣布將在陸台籍民眾納入「優先安排」接種新冠疫苗對象，基於防疫優先，蔡政府應針對這政策表示歡迎，而不是陸委會發言人邱垂正公開在記者會上提醒在陸台灣民眾注意風險，甚至歧視性指稱，「請陸方不要將台灣人民視為疫苗試驗的試驗品」。

全球為抑制新冠肺炎蔓延，各國無不全力發展疫苗，大陸疫苗發展速度在全球名列前茅。任何疫苗都有風險，大陸疫苗有無副作用、安不安全可以進一步探討，而不是「逢中必反」，把在陸願意施打大陸疫苗的台灣民眾視為白老鼠。

蔡總統談話以COVID-19說明疫情，不再提「武漢肺炎」一詞，對化解兩岸歧視是好的開始。試想，現行法規雖不允許大陸疫苗進口，大陸官方如果有一天公開表示要贈送台灣疫苗，蔡政府該如何接招？一句法規不允許恐淪為政治障礙口水戰。

蔡總統請大家對疫苗取得無須太過憂心，但對春節期間往返兩岸台商、學生而言，最困擾的是未來兩岸疫苗該怎麼打？如果兩岸疫苗能認證、且就地原則施打，可以減少許多困擾，但台灣不認可大陸疫苗，一切就淪為空談。