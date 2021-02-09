雖然黃捷的罷免案最後沒有通過，不過「清捷行動」從更長遠的角度來看，並不算失敗。而且這個投票的結果，更顯露了蔡政府和民進黨接下來的執政之路，將會面臨的隱憂。

首先，罷免案最後的結果，是同意票5萬5261票對上不同意票6萬5391票因此沒有通過。可是這1萬多票的差距並不是自然產生的，而是總統蔡英文在最後關頭一聲令下，動用了民進黨和國家機器的力量才救回來的。

若蔡英文像王浩宇罷免案的時候袖手旁觀，黃捷這次未必還能保住她的議員之位。可是換個角度來說，就算蔡英文動用了黨國之力，也不過就拉出了這1萬多票的差距，所以事實上不贊同黃捷留任、在意食安、不滿黃捷放棄選民利益所自然產生的在地民意，還是很強烈。

而幸運保住議員席位的黃捷，在罷免案沒有通過的隔天向媒體表示，希望在罷免案時反對她的選民，能夠「把所有仇恨留在昨天」，並且「放下過去的恩恩怨怨、放下屠刀、放下仇恨。」黃捷話中的標籤：仇恨、恩怨、屠刀，全部都是情緒性的負面詞彙。可是出來投票的選民無論是支持或是反對黃捷，都只是在行使憲法賦予他們的政治權利。選民既不是黃捷的敵人，手中也沒有握著屠刀。人民並不是站在民意代表的對立面，黃捷這麼說就太不尊重人民的意志了。況且自從蔡英文急著要投入這場罷免案，這次罷免案的結果，早就不是針對黃捷個人去留的投票，而是針對萊豬以及蔡政府的一個不信任投票。

為什麼蔡英文這次不惜動用黨國資源都要救黃捷，就是因為蔡英文已經看出來，這場罷免如果又通過的話，一定會動搖她的統治基礎。當初在王浩宇被罷免的時候，一切來得太突然、太無防備，回過神來才驚覺事態比想像中嚴重。無論是王浩宇、黃捷，還是接下來的陳柏惟、吳思瑤，這些民意代表之所以會被罷免團體視為目標，一開始或許是跟罷韓有關，但後來早就已經是各地區的民眾，對於蔡政府日益獨裁的走向，以及蔡英文一意孤行執意進口萊豬的決策，所產生的反動。所以她必須出手救黃捷，否則這把火終究會燒到她自己身上。

只要蔡政府的執政風格不改變，萊豬的陰影始終籠罩在所有民進黨立委和地方民代的頭上，那麼這類的罷免案就會繼續出現，不斷挑戰蔡英文的地位。而且這次蔡英文宣布要動員國家機器以及民進黨上下，去拯救一位只是無黨籍的高雄市議員黃捷不要被罷免掉，結果也不過救回了一萬多票，未來的每一次罷免案，如果蔡英文和民進黨沒有動用這麼多資源和心力，都很有可能會被罷免成功。

「清捷行動」表面上雖然是失敗的，卻也讓人看見蔡政府不願面對的真相。這樣的罷免案可能只會是蔡政府執政期間，台灣政治的新常態。

（作者為口譯工作者）