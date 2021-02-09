《紐約時報》近日回顧1年來武漢封城、清零復工、疫苗生產以及應對近期河北新一輪疫情的大陸官方表現與民間評價。作為自由派媒體，《紐時》報導的字裡行間透出了對威權體制的批判，並不令人意外，但至少透出一個訊息：大陸防疫成績並無「造假」，儘管不認同其處理方式，但對於這個事實，美媒也是心服口服。

去年初的「武漢危機」是對大陸抗疫舉國動員體系的一次錘煉，此後大陸各省市不僅高效防堵住海外輸入疫情的數波攻擊，還形成了「常態化+精準化」疫情防控模式。以近期最大一波本土疫情河北為例，由於傳播鏈早就在農村地區散開，確診病例迅速上升，但「拐點」出現在1月15日，當日報告新增90宗後，就進入持續半個月的下降期，直至2月4日起維持多日「零成長」至今。

因河北環繞北京，地理位置重要敏感，故大陸官方應對河北疫情，採取了最全面、最有力的措施，包括迅速組織多輪普篩、主動發現感染者，以及大規模修建方艙安置待觀察民眾，還包括快速公佈中高風險區名單、嚴格限制區域內流動，此外河北省官方一年一度的「兩會」為此讓路，可見官方明顯吸取了1年前湖北因召開兩會而錯過最佳防疫時機的教訓。

除了河北外，同樣在去年底、今年初出現本土傳播的吉林、黑龍江疫情，也按照類似模式相繼進入「可防可控」的下降期、清零期。儘管過程中時而出現當地社區應急服務跟不上、生活物資短缺等問題，但總體看屬於個別現象，且都在較快時間內得到解決，這說明大陸各級官方對民意訴求的反饋機制同樣存在。

時近中國農曆新年，大陸官方自上而下倡議民眾減少返鄉，獲得了不少城市中產階層家庭的響應，就地過年蔚然成風。同時，大陸國家衛健委和地方政府亦出台政策要求憑陰性檢測結果作為「返鄉通行碼」，但在充足篩檢能力保障下，一二線城市與沿海發達省份的外地「打工仔」、農民工也基本能預約上檢測、順利返鄉過年。換言之，今年大陸「春運」規模雖不可避免縮減，但卻保證了安全有序的人員流動，至今未出現因返鄉造成疫情傳播的案例。

由此可見，《紐時》對大陸抗疫成果的基本認同，是有憑有據的，至於《紐時》基於固有意識形態做出的價值批判，在大陸普通民眾看來未免有幾分荒謬無聊。畢竟自去年4月之後，全中國十幾億人中的絕大部分民眾，在並沒有犧牲太多個人自由的情況下，還是過著「如常」的生活，他們在大陸疫情與仍難以平息的海外疫情中，反而更加增強了對大陸自身制度的自信。

主流民意的支持和配合，是大陸官方抗疫走向勝利的堅實後盾，這一點卻是海外輿論忽視或故意不提及的關鍵。大陸各省目前已經完全具備了及時發現新疫情、快速展開普篩、精準切斷傳播鏈的能力，現在就差六至七成的疫苗接種率了。2月6日，第二款陸製科興疫苗被大陸官方批准附條件上市，而第三款康希諾疫苗的三期試驗數據發佈在即，可以預計不久後，大陸將出現國藥、科興、康希諾三款國產疫苗同時大規模施打的盛況。

以強大國家動員力和社區滲透力為基礎，大陸離取得抗疫全面勝利，實現真正意義的「群體免疫」，只差最後半哩路。

（作者為智庫研究員）