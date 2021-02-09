拜登總統簽署行政命令，禁止政府單位使用「中國肺炎」，以免陷於種族歧視，結果三立電視台立刻改口稱「新冠肺炎」，馬上跟上美國的權力主流。任何人的千言萬語比不上美國總統的一句話，這種行為準則可以稱之為「唯美派」。

當然，陳時中部長不好意思突然轉過來，辯稱「武漢肺炎」是「約定俗成」，綠營立刻有人幫腔說像「日本腦炎」、「西班牙流感」等。然而，那些都是很多年前的作法，現在則認定那些是偏見歧視，以後再也不能如此。世衛組織再三強調正式名稱是COVID-19， 不能用使用地名，歐洲國家自覺地使用非歧視名稱，美國的醫界領導也如此。唯一例外的只有川普以及他煽動的極右激進分子。所以，請問陳時中部長，你的「約定俗成」究竟是跟誰約定的？「館長」說批評武漢肺炎一詞是「傷害台灣人的感情」，所以看來陳部長是跟「館長」約定的，那樣就叫「成俗」嗎？所以，不妨繼續硬拗吧，再下去就會孤立於世界，徹底露出歧視偏見的醜陋真面目。

另一方面，此刻全球各國防疫工作已經進入第二階段，即疫苗之爭。哪一個國家具有先研發出疫苗的醫療技術能力？哪個國家掌控最大量的疫苗並且將它當成外交武器？疫苗的國際權力之爭隱然成形。由於歐美疫情嚴重，一些國家領袖和知識界已經呼籲，不要歧視中俄疫苗，只能要通過醫學檢驗符合標準，即可立即投入使用。事實上，越來越多的國家已經直接使用中國大陸的疫苗。在此更高階的防疫表現競爭中，陳時中部長不免顯現萬分的窘態。疫苗代表一個國家的醫療技術能力，台灣做得出口罩，但做不出疫苗，只能乾著急加上抱怨。

蔡政府大內宣的「Taiwan can help」 已經變成「Taiwan needs help」，如果至今歐美大量進口使用中國製造的醫療器材作為防疫之作，在品質上也沒有任何問題，那麼使用大陸的疫苗根據同一標準，也是遲早的事。如此，蔡政府在「武漢肺炎」稱呼孤立於世界之外，將面臨更大的困境。陳部長去年大罵世衛，把對方說得很不堪，今年從世衛那樣分到一批疫苗，就喜不自勝，真是難看。

拜登總統上台至今表現的是美國傳統民主法治下的理性沉穩，特點在於有道德標準的堅持，也有務實的態度。川普衝得太凶，就跟物體的動力一般，拜登沒法一下子煞住，但會逐漸減緩速度，再調整成自己的方向。他嚴禁政府單位使用「中國肺炎」，擱置軍售沙烏地阿拉伯，以遏止後者介入葉門內戰並惡化人道悲劇。

至於說要協調盟邦共同面對中國的挑戰，大部分的國家並不願意在中美之間選邊，即使是比較傾向配合的日本、澳洲和英國，也一樣玩兩面手法，一方面配合一下美國，另一方面又希望跟中國進行各種經濟合作，等於也留給中國反制的空間。到一定程度，拜登政府會發現，這一條走起來非常緩慢，最後最多也只是表面的姿態，沒有真實的力量，反而是中國每一拳都打在關鍵處，沒有虛招。結果，美國只有改變政策，從可行的政策取得實利，這個過程在兩年內必會發生。

美國權力的更替代表著價值體系的轉向，而以美國馬首是瞻的蔡政府別無選擇，只能跟著改口，一開始還挑出符合他們要的來說，但美國表現出更多「理念不同」的作法時，綠營別無選擇，只能像川劇變臉一樣，快速換另一張面孔，並且砸自己的腳、這正是「唯美派」的必然困境。