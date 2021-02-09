過去5年，民進黨政府在「反中親美」路線上大步前進，以為在美國強大臂膀護持下，安全穩坐磐石。同時深信中國面對內外雙重困難，經濟即將崩潰，政權走向崩解，法理台獨美夢實現在即。但事實發展恰恰相反，大陸已經克服川普政府的打壓，和新冠疫情的衝擊，快步邁向超越美國，成為全球最大經濟體的道路。

攬炒論和支爆論都已破產

綠營許多人看到前年香港反抗運動風起雲湧，以為銳不可擋，紛紛對所謂「攬炒論」表示認同，深信只要中美矛盾激化，兩國攤牌，中國就會被打趴，攬炒就會成功，事實證明這是不切實際的空想。中美兩強固然因意識形態和戰略利益的矛盾，衝突難免，但大陸絕非不堪一擊，反而越戰越勇。攬炒論者錯估形勢，誤信抗爭升級將引發強烈鎮壓，可招徠外國制裁，然後中國「支爆」，攬炒成功，香港成為一國自治城邦。

但中共並未介入街頭抗爭活動，對「兩制」表現了尊重的態度，但為了撥亂反正，粉碎外力介入，制訂了《香港國安法》，以法律手段壓制抗爭活動。香港抗爭者又斷言，外資將大舉撤出香港，香港是中國的金融中心、美鈔印鈔機，中國在美國貿易戰壓迫下，尤其需要外匯，中共將不得不收回國安法，攬炒仍可成功。事實證明，攬炒論者再度判斷錯誤。

當看到香港走勢與期待完全背離時，香港一些抗爭者和台灣綠營人士卻一味像鴕鳥般，對實景視而不見，罔顧一年來美國內外交困越來越嚴重，中國則是一片榮景。海外投資最能反映一國長遠經濟走勢，美國彭博社指出，2016年美國對華直接投資金額為129億美元，2019年是133億美元，不跌反升。川普要美國企業從中國撤資，揚言脫鉤，產業鏈要「去中國化」，但是一項針對200多家在上海一帶的美國廠商的最新調查發現，超過3/4美國廠商不打算撤出中國。台港反中人士期望西方國家針對香港問題進行強力經濟制裁，以為可以壓垮中國大陸，同樣也只是一場空想。

無論執政還是反抗，都要對形勢有正確認識，才能有正確策略。美國對外政策必然以其國家利益為優先考量，不會為了香港利益而啟動金融核彈按鈕，因為這會傷及美元的全球霸主地位，這才是美國的根本經濟利益所在。美國不滿中國強力收拾香港，但也無可奈何，無大計可施，只能個別制裁中共與港府官員，完全不能改變大局，中國更不會因此而「支爆」。

美國打壓下大陸變得更強

在國際情勢上，大陸同樣沒有被美國逼入死角，路子反而越走越寬，去年先後完成《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）和「中歐投資協定」談判，兩項協定如果能夠全面落實，加上《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）也為接納中國開了綠燈，對中國而言，不僅可以粉碎美國政府啟動的與中脫鉤及經貿封鎖圖謀，也可使其在全球經貿關係上更暢通而緊密，促使相關國家在利益的驅動之下，即使是美國的堅定的盟友或戰略夥伴，也不至於在美國的遏制中國戰略體系中走得太偏、太遠。

面對快速崛起，日益強大，攀上世界主導地位的大陸，同為中國人社會的台灣和香港，應該拋棄幻想，務實面對。大陸過去沒被美國打壓而趨弱，未來甚至可能更加快變得更強大。

世人公認最能反映未來國力走勢的計算力指標非常值得重視，聯合國際機構IDC於2月4日發布的《2020全球計算力指數評估報告》顯示，美國以75分位列國家計算力指數排名第一，中國獲得66分位列第二。計算力是數位經濟發展的核心驅動力，大陸計算力的成長加上龐大人口所形成的超級規模數據庫，將成為人工智能發展的保證。沉迷「護國神山」的台灣民眾必須認清，台灣的「護國神山」是20世紀尖端產業，大陸21世紀的「護國神山」產業正加速成形，台灣宜趁勢而起，抓住機遇。

港人的「攬炒論」和「支爆論」都已破產，綠營再不覺醒，終將被自己逼入死角，最後被殘酷的現實徹底擊敗。