針對2月8日《蘋果日報》一則〈桃園光啟高中爆欠薪遭罰10萬校方稱：已籌款0.5個月年終也不減薪〉報導。據該校教師同時亦為本會會員指稱：校長說謊且顛倒是非。校方聲稱的不減薪與教師認知差異甚大，且亦有校內同仁已於去年即受到減薪影響，校方違法扣減學術研究費。

同時在今年1月31日本會接到會員反映薪資在去年11月、12月及今年1月皆遭扣，亦函文桃園市府針對光啟高中違法扣薪情事，希妥為處理，截至2月9日針對教育局開罰糾正後尚發出不符事實之聲明。特別是校方在該報文中所指已與教師達成協商，但實際上教師向本會表示：在43位教師當中，僅16位教師同意減薪（其中12位身兼行政主管），並非校方所言已達成協商並取得共識。

受影響教師提出四項呼籲：一、整件事件的起因是校長未經老師同意違法減薪，我們是受害者，非麻煩製造者。二、校長說不減薪了，但事實上並沒有歸還被違法扣減3個月的薪水。三、校長說人事成本1年2000萬，學校負擔沉重不堪虧損，但卻又新聘老師和職員，明顯不合情理。四、校長說董事會要發0.5個月年終獎金，卻是在3月、5月、7月分3次發放，能不能拿得到還是未定之數，有可能是糊弄社會大眾的空包彈。

又教育主管機關依《教師待遇條例》第24條「私立學校未依聘約支給教師薪給時，其所屬學校財團法人全體董事應就未支給部分與學校負連帶責任。」課責全體董事應負校方違法扣薪一案，負責給付所欠薪資。如政府教育主管機關僅是表面上以「扣減獎補助款」作為懲罰依據，其實對學校師生並不公平，因為違法扣減教師薪資者，主要應受課責對象為「董事會」與「校長」，然而得不到政府補助，影響教學品質，學生遭到池魚之殃，何其無辜？

為確實發生懲罰效益，且不損害學校無辜師生的權益，市府主管機關教育局應依該法條意旨明文實際提出應對辦法，要求董事會不再推諉，肩負教師所欠薪資。否則在苦等不到政府援助下，逼著教師最終走上司法訴訟一途，刀劍相向並非彼此所樂見。

基於維護教師權益及學生就學品質，政府機關、教師工會及民意代表應可充當和事佬，提供一溝通平台，負起社會責任，讓兩造止於無謂爭訟之前，化解雙方歧異。期待校方與教師化干戈為玉帛，在良師的春風化雨與學校努力興學下，有一完好的雙贏結果。

（作者為東海大學兼任助理教授，台灣私立學校教育產業工會秘書長）