從香港赤鱲角機場飛台北桃園機場，飛行時間只需要一個小時三十分鐘左右。

海峽兩岸之間不同機場給人感覺反差很大，彷彿一位是扮著濃妝，穿著超短裙的女子，火辣、熱情向你擁抱，另一位是素雅清秀，穿著旗袍的女子，正向你款款走來。我認為香港機場是前者，台灣機場是後者。

香港機場通道處處突顯各式各樣世界一級奢侈品店，化妝品、包包、菸酒、衣飾、藥品、食品等免稅店布滿機場每一個角落，只要你有錢，瞬間烏雞變鳳凰。抬頭低頭間滿眼的商品廣告，炫眼的奢侈物品誘惑著有錢人的荷包，徜徉在這樣的魅惑中，享受著折磨著。

飛行一個半小時後，走下飛機旋梯，步入台北桃園機場的通道，那種在香港機場滿世界的物慾誘惑或者物慾壓迫感頓時消失，台北的機場就這樣素雅的映入你的眼簾。機場的人行通道兩側幾乎沒有什麼商品廣告，整體乾淨、簡潔、有序，兩邊偶有綠色植物點綴，一陣清爽氣息撲面而來，零星的幾家免稅店也似乎在告訴你——哦，這裡有台灣的商品了。

台北機場與眾機場不同的一個亮眼之處，在人行通道一側有一長約400多米，高3米左右的一段文字，這就是由台灣著名的詞做人方文山先生作詞、徐佳瑩小姐作曲的一首《在旅行的路上》。

——在旅行的路上 有些事我們慢慢講。

美麗的福爾摩沙 海風輕輕地颳

風箏抵抗風沙 不願放手的是牽掛

繽紛的客家桐花 如雨落下

喝杯家鄉的擂茶 我重溫家鄉話

平溪冉冉的天燈 說好了不離分

廟會的宋江陣 熱鬧了久違的我們

鹽水蜂炮不轉彎 一起勇敢

八家將在震撼 用傳統的力量

在旅行的路上 有些事我們慢慢講

有個熱情的地方 名字叫台灣

原住民歌聲嘹亮 迴盪在東海岸

小米酒飄香 豐年祭裡我淺嘗

太平洋是一整遍 蔚藍色的面

蘭嶼的風鹹鹹 有飛魚最深的眷戀

我們從雪山遠眺 蘭陽平原

噶瑪蘭故事蜿蜒 在蔥綠的稻田

日出我們登玉山 太麻里望曙光

那愛河碼頭上 說好了一起看夕陽

手中的珍珠奶茶 甜蜜喝下

夜市裡的喧嘩 讓我們想起家

在旅行的路上 有些事我們慢慢講

有個熱情的地方 名字叫台灣

歌仔戲粉墨登場 演歷史的過往

布袋戲拉回 一段童年的時光

在旅行的路上 有些事我們慢慢講

有個熱情的地方 名字叫台灣

我們將腳步放慢 聊著天在路上

你行李裝滿 遠赴他鄉的夢想

在旅行的路上 有些事我們慢慢講

有個熱情的地方 名字叫台灣

我用思念在醞釀 牢記你的模樣

揮揮手再見 祝你旅途平安

（董婭宇/深圳市）