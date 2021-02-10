2/6-2/14舉辦《What The 法：法律誰說了算？》贈書活動

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抽獎內容：

時報出版《What The 法：法律誰說了算？》新書3本

抽獎方式：

2/15小編將從完成以上動作的讀者中，抽出3名幸運中獎者喔

注意事項：

幸運中獎者請於2/16前回覆寄送資訊，否則將失去得獎資格囉>

全球百大公共知識份子札卡瑞亞帶我們預見未來。

【史話】旺書房》What The 法 新書介紹

自冷戰結束以來，世界已經發生了三次大震盪。2001年的911事件、2008年的金融崩潰，以及現正水深火熱的2019冠狀病毒大流行。每一次都是「不對稱威脅」（asymmetric threat），從一些看似很小的事情開始，並且與過去世界所經歷的任何事情都不一樣。

列寧曾說過：「有時可能幾十年都沒有大事發生，但有時也可能在短時間內一口氣發生幾十年才出現一次的巨變。」

這一次，正是讓歷史巨輪快速轉動的關鍵時刻之一。

COVID-19將如何加速歷史發展？

未來的世界將呈現什麼樣貌？

瘟疫肆虐的此刻，札卡瑞亞在這部來得迫切又及時的著作中，預言了後疫情時代的世界本質。疫情對政治、社會、科技、經濟等領域所造成的影響，很可能數年後才會真正顯現，他的論述將幫助我們理解疫後的世界樣貌。這10堂「課」讀來既令人警醒，又帶給人希望。他針對自然環境與生物危機、過時的左右派政治分類、數位生活的興起等各個面向提出討論，也深入分析全球化的未來、日益加劇的貧富差距，以及疫情如何使得美中關係惡化。札卡瑞亞促使我們思考，像人類這樣的社會動物，社群的概念已然融進我們的天性，而且更重要的是，正如他在結論中告訴我們的⸺⸺「天命依然未定」，未來切切實實的掌握在我們自己手中。《後疫情效應》說的是過去、現在和未來，是21世紀初難以忽視的，對世界的深刻省思。

你曾覺得法官做出的判決，總是違背民意嗎？

你是否納悶，法律究竟是保障好人還是壞人？

小混混搶劫又性騷擾我女友，正當防衛殺死人，難道不行嗎？情侶在山上看夜景遇到流氓行搶，行搶同時又心懷不軌又伸出鹹豬手騷擾，男友為了要保護女友，向前阻擋，成功壓制小混混。以為危機解除的他，卻一不小心「掐死」了小混混。法官竟然判男生「過失致死」，這還有天理嗎？

兇手一定就是他啊，為什麼還要無罪推定？明明所有線索都超明顯，不用柯南也不用毛利小五郎，燒腦劇看多一點就可以輕鬆指認出兇手的案件，最後法官卻說「證據不足」，根據「無罪推定」原則，一定判定嫌犯「無罪」！？

學生請假補考的分數被打七折，學生不服向學校提告像話嗎？學生段考當天因媽媽車禍住院，向學校請假再擇日補考。學校依校規規定，補考的分數要打七折，學生不服竟向學校提告，還想申請大法官解釋，這樣像話嗎？這樣以後老師要怎麼教小孩？

HAT THE法？法律到底是誰說了算？(°ロ°) !由最敢討論社會議題的公共電視「青春發言人」與法學界青年組成的專業法普媒體社群──「法律白話文運動」，帶領大家從爭議的議題思考法律問題，並從法律概念反思議題，讓你在這個媒體與資訊爆炸的時代，培養出獨立思考的能力！