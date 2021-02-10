台灣，我的美麗與哀愁
台灣，太特殊的一個地名，我們在凝視她時，早已超越一般地理意義。
兩岸之間，同根同源，同文同種。
終歸，她留在大陸人心裡，依然是與我們連著筋肉的那部分。
但對於台灣自己，往事並不如煙。
四百年大江大海，太多故事隱忍不言。
我是誰？我從哪裡來？
這是一代台灣人的迷思。
跌宕身世與精神困境幾乎貫穿在台灣的所有文藝作品中。從1970年代的民歌運動，到1980年代的電影新浪潮……經濟騰飛並沒為終極問題給出答案。
余光中的《鄉愁》，郵票、船票、墳墓、海峽，簡單四個詞概括了一代人的一生。
白先勇寫《台北人》，每個人物都背負著一段沉重往事。
羅大佑追問台灣身分的歌曲，吳濁流尋求台灣認同的小說，都以《亞細亞的孤兒》命名。
侯孝賢拍電影《悲情城市》，悲情，更被看作是理解台灣的密碼。
李安說：我從小到大都經歷著文化衝突，我們家是外省人到台灣，後來到美國是外國人，回父母老家時則是台胞，一輩子都是外人。
個人與時代，鄉愁與家園，溫情與冷視，都彷彿長鏡頭一般看似淡然，實則洶湧。
「人生都是苦中作樂，台灣的美麗與哀愁講的就是這個道理。」
史學家許倬雲寫《台灣四百年》，這是一位耄耋老人對海峽兩岸未來的憂思與期盼，他在書中反覆提到一個詞：理解。
「請理解，一群來自中國大陸的人，
在一個海島上四百年的掙扎與艱難，
四百年的血淚汗……
若理解台灣人的這份心情，
對於四百年歷程會多一份『同情』，
而不把它當做「別處」或『他方』看待。」
——許倬雲《台灣四百年》
今天，祖國寶島台灣，又處於一個歷史十字路口，國際局勢複雜，兩岸關係緊張。
不談論軍事政治，若這些文圖能帶你遠眺一下美麗島，想起一杯茶、一首歌、一個人，或已足夠。
台灣
層層風雨不能阻隔
相逢有期
作者：時差島
介紹：時差島，看見世界的時差。創立於2018年5月，旅行新媒體品牌，致力於探尋世界的不同，從觀世界到世界觀，洞察變化與成長中的「中國人之旅行觀」。
來源：時差島公眾號（ID：Time-Island2018），本文由時差島授權轉載
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