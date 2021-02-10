台灣，我的美麗與哀愁

台灣，太特殊的一個地名，我們在凝視她時，早已超越一般地理意義。

兩岸之間，同根同源，同文同種。

終歸，她留在大陸人心裡，依然是與我們連著筋肉的那部分。

但對於台灣自己，往事並不如煙。

四百年大江大海，太多故事隱忍不言。

我是誰？我從哪裡來？

這是一代台灣人的迷思。

跌宕身世與精神困境幾乎貫穿在台灣的所有文藝作品中。從1970年代的民歌運動，到1980年代的電影新浪潮……經濟騰飛並沒為終極問題給出答案。

余光中的《鄉愁》，郵票、船票、墳墓、海峽，簡單四個詞概括了一代人的一生。

白先勇寫《台北人》，每個人物都背負著一段沉重往事。

羅大佑追問台灣身分的歌曲，吳濁流尋求台灣認同的小說，都以《亞細亞的孤兒》命名。

侯孝賢拍電影《悲情城市》，悲情，更被看作是理解台灣的密碼。

李安說：我從小到大都經歷著文化衝突，我們家是外省人到台灣，後來到美國是外國人，回父母老家時則是台胞，一輩子都是外人。

個人與時代，鄉愁與家園，溫情與冷視，都彷彿長鏡頭一般看似淡然，實則洶湧。

「人生都是苦中作樂，台灣的美麗與哀愁講的就是這個道理。」

史學家許倬雲寫《台灣四百年》，這是一位耄耋老人對海峽兩岸未來的憂思與期盼，他在書中反覆提到一個詞：理解。

「請理解，一群來自中國大陸的人，

在一個海島上四百年的掙扎與艱難，

四百年的血淚汗……

若理解台灣人的這份心情，

對於四百年歷程會多一份『同情』，

而不把它當做「別處」或『他方』看待。」

——許倬雲《台灣四百年》

今天，祖國寶島台灣，又處於一個歷史十字路口，國際局勢複雜，兩岸關係緊張。

不談論軍事政治，若這些文圖能帶你遠眺一下美麗島，想起一杯茶、一首歌、一個人，或已足夠。

台灣

層層風雨不能阻隔

相逢有期

作者：時差島

介紹：時差島，看見世界的時差。創立於2018年5月，旅行新媒體品牌，致力於探尋世界的不同，從觀世界到世界觀，洞察變化與成長中的「中國人之旅行觀」。

來源：時差島公眾號（ID：Time-Island2018），本文由時差島授權轉載