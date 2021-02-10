雞排妹（本名鄭家純）性騷擾事件延燒多日，被點名的當事人翁立友出來開記者會自清，雞排妹不請自來，想要直球對決。男方選擇閃躲，希望女方提告，交由司法判決，還自己一個清白。筆者看完15分鐘的記者會內容，在這起性騷擾羅生門中，對翁立友沉潛多日所做出的回應，是非曲直似乎已經可以看出一個端倪！

筆者認為所謂性騷擾不管是言語、肢體碰觸，只要讓對方感覺或者感受到不舒服時，那就是性騷擾！職場上的性騷擾，有時女性總是居於劣勢，為了顧全大局、為了工作權、為了安身立命，只要不是太過分，女性總是會選擇隱忍而不作聲，這也是父權社會底下的女性縮影。而演藝圈的性騷擾，或許可以藉由「工作需要、逢場作戲」的遮羞布，對女方上下其手。很多談話性節目，女星大吐苦水，被某某資深男藝人吃豆腐，對方姓名一定會被馬賽克。這明明是對方不對，製作單位卻跟被害者說「要顧全大局」，姑息這些所謂的加害者，然後這些不對的行為，久了積非成是，就成了職場的潛規則。

雞排妹指控翁立友性騷擾，細節講得非常清楚，不過沒圖沒真相，各說各話，信者恆信，不信者恆不信。性騷擾的真相，若用雙軸四象限來分類，總共只有四種可能，第一種是雞排妹說的是事實，那就是翁立友說謊；第二種是雞排妹說的是事實，但翁立友是不小心碰到，沒有犯意；第三種是雞排妹說謊，翁立友沒有性騷擾；第四種是翁立友有性騷擾，但雞排妹講得不全然是事實。很多人都要雙方走法律途徑解決，提告捍衛自己清白。但性騷擾這種事，除非有影片或目擊者佐證，沒有證據，最後都是以「不起訴結案」或者是「當事人私下和解」。摸屁股或胸部等猥褻動作，發生時間就短短幾秒鐘，這除非發生在職業運動場或者是公眾場所，可以有鷹眼或監視器輔助判決，否則誰會24小時像警察一樣，在身上配戴密錄器保護自己呢？

不管雞排妹性騷擾事件的結果如何，可以確定地是女性不應該是職場的弱勢族群，遇到性騷擾更不要選擇隱忍，因為這等同是給加害者喘息的機會。或許雞排妹之後少了許多工作邀約，甚至短期內男藝人會跟她保持距離，敬而遠之，但是若以一個女性在職場面對性騷擾事件的態度，雞排妹確實有勇氣。

雞排妹這次的大動作背後的意義，在於警告那些藉勢藉端，食髓知味的老豬哥，不要以為女生好欺負，別人可以不代表你可以，同時，女性穿著或者是態度也不該是男性可以性騷擾之藉口。女性不應該處在弱勢，更不是職場男性可藉工作之便騷擾的對象，請尊重自己勿做出逾矩的行為！

（作者為國中教師 ）