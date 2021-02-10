英國與日本於去年10月份簽署《英日全面經濟夥伴關係協定》（CEPA），並正式於今年1月1日生效，此份雙邊經貿協議乃英國自從脫離歐盟以來，以獨立貿易國身份簽署，因此頗受輿論矚目。除了英日CEPA之外，英國近期亦與越南簽署自由貿易協定，英國重返亞太經貿的步伐再次擴大，索取CPTPP入場券的策略可謂拳拳盛意。

如今COVID-19嚴重擾亂全球供應鏈及價值鏈之運行，英國首相強生政府為此亟欲開拓新的貿易和投資方向，鞏固國家經濟安全並確保執政無慮。英國亟欲索取CPTPP門票之佈局大致有三：第一，是確保貿易和投資規模擴大應對COVID-19疫情的挑戰；第二，促進貿易，尤其是供應鏈的多樣化要增加經濟韌性；第三，藉亞太地區市場打造英國成為全球貿易和投資港灣。

這份協議也引起英國內部反彈聲浪！反對人士認為這份協議只會使英國的國內生產總值（GDP）提高0.07％，英、日兩國簽署CEPA並無太多實質效益處，推進同歐盟貿易談判為第一要務，而CPTPP則應徐徐圖之並順勢而為。歐洲改革研究中心報告顯示，英國在脫歐前受益于40份歐盟對外簽署的貿易協定，脫歐之後這些協定將不再對英國適用。然而，英國內部反脫歐人士仍在抱怨：倘若英國未脫歐，本可坐享歐盟同日本、加拿大、新加坡、墨西哥、智利、秘魯、越南等七國自由貿易協定的成果。

但日本外務省稱此項協議，大幅維持英國仍為歐盟時在「日本與歐盟EPA」（EU-Japan；EPA）的貿易條件。兩國這份貿易協議涵蓋製造業、創新產業、農產品等關鍵領域，使英國對日本99%的出口產品免關稅，預計將使英日貿易額增加152億英鎊，亦會讓英國公司更容易在日本營運。

日本目前是全球最大的海外投資國，2019年占世界總投資的14％，鑑於日本的「對外直接投資」（FDI）在英國經濟中一直發揮著重要作用，則維持日本FDI在脫歐後英國現有之貿易地位，可謂至關鍵。職此，英國政府也須透過這個協議納入投資保護與爭端解決機制，對日本投資展現其堅定的承諾。

英國駐東京大使館在簽署此協議時便發布聲明：英日簽署CEPA是英國作為獨立貿易國達成的第一項協議，而此份協議對英國邁向「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）極為重要的一步。CPTPP將使英國與11個太平洋國家有更緊密之聯繫，也激發亞太地區以外的貿易大國，盤算著透過各類多邊與雙邊的經貿協議，也為英國創造參與亞太地區的經貿契機。

英日雙方之所以簽署CEPA，不僅是英國在脫離歐盟後要找尋更開闊的亞太是市場，CPTPP儼然成為首選。這其中包含著加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、汶萊等CPTPP成員，與英國有千絲萬縷的淵源，作為CPTPP創始國的日本，意在延攬英國加盟擴張CPTPP在亞太地區以外的經貿影響力。同時，這也將會英國脫歐佈局亞太的一大重要策略！

（作者為智庫研究人員）