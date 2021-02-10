71歲的生理年齡在現在醫療發達社會不算太老，但心理年齡老不老，就因人而異，要看他的思維狀態了。1950年出生的趙少康看似年輕，但心真的老了，看他當作起身砲的檄文「Make Taiwan Great Again！」一目瞭然。

他非常懷念蔣氏父子威權統治創造的台灣美好年代，充滿希望、努力就有成、蓬勃發展、錢淹腳目、行政團隊無私無我高瞻遠矚、知識青年大膽冒險出國留學、台商到大陸開疆闢土走路有風每年生下40萬個嬰兒、很多人爭先恐後想創業。現在呢？唉！在他眼中，「現在的台灣和從前的台灣，好像是兩個台灣。」

什麼原因造成的呢？趙老醫生的診斷是：被民粹嚇的噤聲，忘了我們自己才是主導自己命運的主人，一碰到政治就會理盲，感性壓倒理性，又由於歷史因素，台灣意識強烈，很容易被民粹鼓動。他開的處方是：承認落後，務實改進，不用義和團搞民粹。怎麼個「務實」法？那就莫宰羊了，反正就是「Make Taiwan Great Again！」以為將仿冒川普老掉大牙的口號，台灣就可得救。其實，他所診斷的症狀只是一偏之見，所開的處方全然未能對症，而他所懷念的美好時代，則如同逝去的青春與健康，永不復返，不能做為當下復健的目標，因為時代背景不同，而且那個年代另有重症，都被他懷舊的筆法完全剔除。

老將軍都在打上一場戰爭。趙少康的上一場戰爭是1994年台北市長選舉，那時候他現在懷念的美好年代進入尾聲，本土化的開鑿工程浩蕩進行，民主化的地基排除萬難勤勤懇懇奠立，中小企業發展的動能元氣淋漓，全球化的大潮捲動台灣企業嚮往開疆闢土，人們充斥脫貧致富的欲望與唾手可得的機會。那是個奮發向上的年代，台灣脫繭邁向新生的年代，也是威權消退、主導性族群轉換的時代，庶民大眾雖然普遍在改變命運，但也是階層結構逐漸固化、產業趨於壟斷化的時代。

那個時代的美好有其多方面的助緣共同推動，緣滅則不可復得；那個時代在美好的背後和底層，有著諸多的缺失、不足、醜陋甚至罪惡。懷念過往的美好，不應成為否定現狀的精神復辟；厭惡現實的缺憾，不應成為回到過去的托古情懷。改造現實的處方，不能尋諸於古老方子，而要在新藥中尋求解方。

趙少康仿冒川普的競選口號，其實那是一個從美國美好年代走出來的白人、老男、美國佬的悲情感傷，白人不再擁有至上的地位與崇榮，美國不再是世界的唯一主宰者，工薪階級多半不再擁有足資富足的工作，有色人種與移民不再是沒有威脅力的弱勢者。白人主導的美國社會多元化了，美國主宰世界秩序與奪取霸權實利的時代崩解了，藍領被全球化奪走富裕生活而日益貧困化了，自由派與進步人士塑造的政治正確氛圍制約了傳統文化的優勢與言論表達的空間，菁英與利益團體操控的政治造成民主的嚴重異化。

川普從自己的視角照見過往時代擁有的美好，痛切於當下種種今不如昔的情狀；他忽略了往昔存在的種種缺憾，尤其是族群、經濟、文化各方面弱勢者的不良；他也昧於時代推移所帶來的新生正義、良善價值與多元並立共存共榮。他想回復往昔的美好，所以不惜採取各種違逆時代趨向的錯誤對策，遏制移民、痛打中國、施壓盟邦、妄想製造業回流、否定環保需要、濫用行政權力、破壞分權制度、摧殘媒體公信力，造成無以計數的衝突與損害。他從當選、執政到敗選，打的都是上一場戰爭，懸示一個恢復往日榮光的過氣目標，採用過時的觀念、政策與方法，雖能蠱惑失落者於一時，但終究被新時代的子民埋葬在歷史的灰燼裡。

川普的失敗敘事能給趙少康一點啟示與教訓嗎？