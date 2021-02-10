美國智庫蘭德公司日前發表一份報告，闡述美國目前面臨的國際局勢，以及美國接下來該採取怎樣的對外政策。其中美國未來在國際面臨的最大挑戰，就是一個仍在崛起的中國。拜登政府儘管被認為不會像川普那麼強硬，卻也不得不重新思考如何對待中國與亞太事務。蘭德報告提供的戰略方向，就是一個「自我節制的美國」。

所謂的自我節制，就是因為中國不管再怎麼強大，都不可能危害到美國本土的安危，所以美國大可不必擔心美中之間真的會產生什麼正面衝突。反而是美國自己因為給了亞太地區的盟邦太多的軍事與安全承諾，才有可能被迫捲入與中國的衝突。所以美國現在的立場就是，「不要被盟友捲入不必要的戰爭」。而這個非必要戰爭，報告中直接說了，就包括為台灣與中國開戰。

前一陣子曾任川普政府前白宮副國安顧問的博明也在一場國際關係會議中表示，美國應該要採取實質行動阻止中國武力犯台，但是台灣民眾也要做好備戰工作，並且在不得已的情況下做好犧牲的準備。可見得，犧牲台灣的安全來換取中美不要發生正面衝突的想法，其實是現階段華府政治圈裡不分黨派，普遍的立場和態度。

台灣在民進黨執政之後，因為大打獨立牌與反中牌，已經跟中國的關係非常緊張。當初蔡政府押寶川普政府，就是想藉著川普強硬的對中政策，爭取台灣的國際地位與安全。不過事實證明，除了川普卸任前曇花一現的解除外交限制之外，川普政府並沒有真的提供什麼太大的突破。而面臨在台海問題上，美國國內風向早已轉變的情況，原本只想依賴美國的台灣做好準備了嗎？