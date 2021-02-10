美國拜登政府仍視大陸為最大挑戰，但不再如川普時代極盡挑釁之能事，抗中扼中之勢重回1979年中美建交後的「一中政策」。美國國務院發言人普萊斯答覆詢問時，對「一中政策」做了清晰的表述：美國將繼續支持和平解決海峽兩岸議題，以符合台灣人民的期望與最大利益。美國也將恪守美中三公報、《台灣關係法》與「六項保證」所概述的長期承諾。

美方不可逾越的紅線

美國「一中政策」包括中美三個聯合公報：1972年的《上海公報》中，美國聲明「認知」台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分，美國政府對這一立場不提出異議。1978年的《建交公報》中，美國「承認」中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。1982年的《八一七公報》中，美國承諾逐步減少對台軍售，並表示無意侵犯中國的主權和領土完整，無意干涉中國的內政，也無意執行「兩個中國」或「一中一台」政策，但同時對台灣提出「六項保證」，將對台軍售與大陸是否以和平手段處理兩岸爭議掛勾。

至於大陸的「一中原則」，是指「世界上只有一個中國」的政治論述和國際外交政策。中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，已被與中國建交的179個主權國家承認，聯合國大會第2758號決議也反映這個論點，多數政府間的國際組織亦因僅承認中華人民共和國而拒絕中華民國的入會申請。

台灣方面則根據《中華民國憲法》處理兩岸問題，宣稱中華民國政府擁有中國完整的領土主權，是中國唯一合法代表。因此，外交部明確表示在對外政策上不會接受兩岸雙重承認。兩岸關係曾經緩和，馬英九政府時代支持「九二共識」與「一中各表」，促成了2015年11月7日在新加坡首次兩岸領導人會面。民進黨政府執政拒絕接受九二共識，兩岸關係惡化。

拜登就職後，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪向美國喊話，期盼美方落實美中三個聯合公報的承諾，尊重中方在台灣問題上的立場，創造和平共贏的大國相處模式。楊潔篪強調，美方應停止插手干涉中國內政，中國的核心利益與民族尊嚴，牽動14億中國人的民族感情，是碰不得的。楊潔篪已清楚地為中美關係畫下美方不可逾越的紅線。

證明國際現實難忤逆

從李登輝時代開始，部分人士一直有個心願，認為中國不久就會土崩瓦解，屆時台灣獨立可以水到渠成。但以大陸過去40年的經濟、軍事、科技、民生之進步而言，這個心願已成空想。從GDP總量成長來看，大陸1952年全國GDP僅679億元（人民幣，下同）， 2018年已接近92兆元，在66年間名義增長1353倍，實際增長174倍，平均增速約為8.1%。2020年世界經濟受到新冠疫情衝擊，中國抗疫已取得了明顯的成效，除了第1季經濟成長負6.8%外，從第2季度開始都能維持正成長，全年經濟成長率達2.3%，GDP首次超過100兆 ，這個成長速度在世界經濟史上僅見。

大陸在經濟加速發展的同時，偏遠地區民眾快速脫貧，2020年已達到全國「脫貧攻堅戰」的目標。期待一個日益富裕的中國崩潰解體後，台灣獨立就會成功，是不切實際、一廂情願的臆想。

大陸國防部發言人吳謙大校日前表態，解放軍將堅定捍衛國家主權和領土完整，「台獨就意味戰爭」，這是大陸當局對台絕無可能讓步之底線。同時解放軍在台海加強實戰軍演，若將其視為只是虛張聲勢，不願嚴肅以待，誠為不智。2月4日美台同步高調宣布在蓋亞那成立「台灣辦公室」，結果不到24小時，就因蓋國政府不敵北京「改錯」的壓力而告終，成為一齣外交鬧劇，也證明國際現實難以忤逆。

嚴格而言，美國的「一中政策」支持台灣安全，但不支持台獨。美國對台關係取決於與中國競合的需要，及自身的戰略利益與策略，而不取決於民進黨對美國如何友善。民進黨與其向美方表態輸誠，不如冷靜思考台灣未來的方向和路線。外部環境正在改變，蔡政府若不能即時而務實地檢討「傾美抗中」策略，為兩岸關係創造新局，將很快遭到民意反撲。