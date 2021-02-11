終於度過飽受新冠疫情衝擊而紛擾不堪的2020庚子年，迎來2021辛丑年。去年經濟可說是「驚聲尖叫」連連，太多讓人意外之處。新冠疫情以無人可預測的方式衝擊全球經濟，各國全面封鎖，經濟活動停擺。大陸首季因疫情失控，經濟奄奄一息，但很快就控制住疫情，隨後經濟快速回升，固然讓人驚訝，歐美先進國家呈現的因應失敗、治理失能、經濟重挫，也讓人意外。印度經濟大幅衰退10%，亦顯示印度在政府治理、社會體質、經濟結構，都有許多需要補強之處。

大陸熬過川普貿易戰

現在面對的全球經濟情勢是：即使經過美國川普3年多的貿易戰、科技戰打擊，加上新冠疫情的衝擊，但大陸經濟仍挺住；而且去年因其他主要經濟體全部倒在疫情衝擊下，反而更凸顯大陸的經濟韌性與強度。相較去年初，大陸在許多方面都顯得更為強勁，以經濟規模而言，在貿易戰前的2016年，大陸的GDP占全球的比重是14.2%，去年1年就提高1.1個百分點到16.8%，美國的占比則是持平。

去年中美經濟之間的消長，讓大陸拉近與美國的差距，而今年大陸預估經濟成長率可達8%到9%，美國雖然可望恢復約4%左右的正成長，但要到明年才能恢復到疫情前的水平。與此同時，大陸不論是貿易總額、出口等在全球的占比都創新高，順差金額也創歷史新高，甚至連對美國的順差也再次增加，以單月而言則是高點。

某個角度而言，川普辛辛苦苦打了3年的貿易戰，一個疫情就讓一切打回原形；拜登政府上台後，雖然中美競爭格局已確立，但大陸能熬過川普的貿易戰，調整經濟政策與體質，外界不應看淡大陸未來的經濟發展。

以內部而言，在貿易戰之後，大陸確立內循環為主的經濟政策，以減少對出口（外循環）的依賴。從經濟理論與實務上看，規模大的經濟體享有比小規模經濟體更大的自由度與自主性，因為大型經濟體可靠內需支撐成長的需要。例如全球最大經濟體美國，出口占GDP比重不到10%，一般視為以出口為主的第3大經濟體日本，出口占比只有15%上下。大陸出口占比高點時達4成上下，但近年經濟結構調整後早已降到18%左右。以大陸的經濟規模，是有再下降、減少出口依賴的空間。再者，內循環的重點其實就是內部消費，大陸平均國民所得已在前年超越1萬美元的關卡，是有條件可提高消費占經濟的比重。

美國發起經濟孤立大陸失敗

再以外部因素看，世界非常現實，大陸經濟原本就是全球第2大經濟體與進口市場，加之成功擺脫疫情干擾實現經濟正成長，大部分國家都願意加強與大陸的經貿關係。具體案例就是去年11月，全球最大區域經貿組織RCEP的正式簽署，亞洲主要經濟體除印度外全部包含在內；同時趕在去年底大陸與歐盟共同宣布完成「中歐投資協定」的談判；即使大陸對澳洲祭出貿易戰，但上月澳洲的盟邦紐西蘭，還是選擇與大陸簽署兩國自由貿易協定的升級版。

這代表的是美國發起對大陸的「經濟孤立」已經失敗；事實上，去年大陸反而超越美國，成為全球吸收最多外人直接投資（FDI）的國家，同時吸引上兆國外資金投資大陸股債券市。更諷刺的是，即使川普喊中美脫鉤、要美企離開大陸，但匯豐一份對在大陸跨國企業的調查顯示，有7成美企未來兩年要擴大在大陸的供應鏈，全部外資有75%要擴大投資。如果連美企都如此，就莫怪即使美國要台商離開大陸，一起建立「台美供應鏈」，但台商大企業還是悄然地透過「兩岸聯盟」方式在大陸發展。

去年因疫情與搶出貨等因素，台灣對大陸的出口依賴度上升到史無前例的43.8%，未來縱然短期因素消失而不再走高，不過大概都要在4成上下浮沉；更現實的是，只要大陸經濟持續成長、規模加大，兩岸一水之隔，台灣經濟都難逃大陸的磁吸效應；不僅是台灣，大陸周遭國家都雷同，就如美國周圍國家無法逃脫其經濟磁吸一樣。

台灣經濟長期的戰略，不僅要把大陸視為生產基地、世界工廠，更應該把大陸當成目標市場，與產業、技術合作的主要夥伴，切忌掉入反中、脫鉤的陷阱之中。如果美國政府連本國企業都無法說服其「脫鉤」，台灣自願脫鉤豈不愚蠢？