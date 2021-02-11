大陸國家主席習近平、美國總統拜終於在中國農曆春節除夕通電話，正如外界預期，兩人各自表達立場，沒有實質內容。但選擇這個日子本身就非常有意義，代表拜登對中國人的善意及對習近平的尊重，為激烈競爭的美中關係開啟建設性對話與合作的空間。

拜登政府面對川普留下的殘破國際局面、國內「反中」氛圍及共和黨虎視眈眈的監督，中國政策的空間遭到極度壓縮，從拜登本人、國務卿布林肯、國家安全顧問蘇利文等國安高層的談話，幾乎一致在凸顯雙方的戰略競爭關係，及批判中共打壓人權、霸凌鄰國、濫用經貿措施等。

拜登日前接受CBS訪問時更說，習近平「骨子裡沒有一點民主」，如此嚴厲的指控，令各界對美中關係前景普遍感到悲觀，拜登遲遲未能致電習近平也被視為美中關係將持續惡化的表徵。但各界忽略了拜登釋放的「我們不必發生衝突」的訊息。果然，拜、習兩人開始建立對話關係。

根據白宮發布的談話內容，拜登對北京的強制性且不公平的經濟做法、鎮壓香港、侵犯新疆人權，以及目標包括台灣在內，升高區域內獨斷行為等表達關切。中方發佈的新聞則指出，習近平強調，中美在一些問題上會有不同看法，關鍵是要相互尊重、平等相待，以建設性方式妥善管控和處理。

白宮表示，兩位領導人就應對新冠肺炎大流行，以及全球公衛挑戰、氣候變遷、預防武器擴散等共同挑戰，交換意見；拜登承諾在促進美國人民與所有盟友的利益時，採取務實和以結果為導向的交往。而新華社新聞稿指出，兩國元首都認為，今天的通話將向世界釋放積極信號，雙方同意就中美關係和共同關心的問題保持密切聯繫。

接下來，兩位領導人須展現戰略克制的智慧，溝通與合作空間才能逐漸擴大。