——你會不會忽然地出現，在街角的咖啡店，我會帶著笑臉，揮手寒暄，和你坐著聊聊天.……這個那首《好久不見》中的唱的。

我很好奇，《好久不見》的台灣詞作者施立先生為什麼不寫：你會不會忽然地出現，在街角的小茶館，我會帶著笑臉，揮手寒暄，和你坐著聊聊天……。

一則咖啡店，一則小茶館，意境似乎全然不同了。

濃熱的咖啡幽香似乎對人有著神奇的化學反應，品一口，悠悠的情絲繞上心頭。

台北，是一個咖啡飄香的城市，你走在台北的街上，似乎每一條街道的拐角都可以遇見各式不同風格的咖啡店，咖啡的慢香總是如寥寥炊煙般飄進你的心扉。台灣詞作者施立先生以其心思細膩、蘊含溫情、文筆流暢讓這首《好久不見》浸入每一個人的內心。

台灣人喝咖啡的情結，大概可以追溯到1949年代的蔣宋美齡時光，宋美齡女士一生鍾愛中式旗袍，但是，她的生活方式一直都是西化的，特別是晚年生活她都是西方生活方式，吃西餐、看美片、喝咖啡，由此帶動了台北咖啡店的興盛與繁榮，咖啡的慢香自然攪動了台北市民的味蕾和情感，而台北咖啡店中的文人故事更是頗有嚼頭。

波麗路咖啡廳，開始了三毛的初戀。

波麗路咖啡廳位於台北民生西路308號，從1934年至1984年經營50年。這家咖啡店是以創造獨特表現樂曲方式為特色的咖啡店，在台灣「咖啡屋與文人」歷史角色上具有第一的角色，這家咖啡店一直都是老一輩文人雅士聚會的地方，1954年3月的一天，台灣文人鐘鼎文、覃子豪、夏菁、余光中、鄧禹平、司徒衛、辛魚等七人為《藍星詩頁》詩刊舉行三週年的年會時，就在這裡。

據記載，台灣作家舒凡也是波麗路咖啡廳的常客，他每次來咖啡廳都是一個人靜靜地坐那裡看書或喝咖啡。三毛對他一見鍾情，默默追隨，終於有一日，三毛走向舒凡，掰開他的手掌寫下家中的電話號碼，由此，三毛開始了一段記憶深刻的初戀。

如果三毛還在世，如果三毛、舒凡40年後再次相遇，那會是怎樣一種安慰，他們是否會互說一句：「好久不見，還好嗎？」

田園咖啡屋中的詩人和他們的詩。

20世紀50年代的台北新公園前衡陽路上的田園咖啡屋是新詩人常聚的地方，余光中、洛夫、楊牧等都曾經在這裡醞釀過他們的詩作。余光中先生的《鄉愁》在中國大陸人盡皆知，在他的詩中，大陸是母親，台灣是妻子，香港是情人，歐洲是外遇。據說，那些年，在田園咖啡屋余光中先生時常與現代詩、與鄉土文學派展開論戰。

作家咖啡屋中的冰山美人。

台北峨眉街的「作家咖啡屋」是由台灣一些作家湊份子合夥經營的咖啡屋，每月不定期有文藝團體或者作家來這裡聚會或舉行誦讀會。在作家咖啡屋有一位美女每天來這裡寫作，任何作家上前搭訕她都不理會，唯獨詩人林綠與她交流，她說話了。這位美女就是被台灣歌壇稱為「冰山美人」的歌手趙曉君。從此，兩人在作家咖啡屋戀愛了，不久林綠赴美讀書，臨走前林綠沒有給趙曉君任何承諾。但是，兩年後，他突然返回台灣，就在林綠與趙曉君台北重逢的第三天，趙曉君答應了林綠的求婚，之後攜手赴美。林綠說：「她孤獨的身影就是一種誘惑，隨著空間歲月牽縈著他。」

就是這麼神奇的咖啡，就是這麼美妙的、真實的發生在台北咖啡店中的故事。相信，台北咖啡店的故事還在延續……

去台北，找一家街角的咖啡店坐坐，品一杯慢咖啡，感受一下曾經文人情懷和綿綿不斷的愛情故事。（董婭宇/深圳市）