2/6-2/14舉辦《What The 法：法律誰說了算？》贈書活動

贈書三步驟：

1.按讚時論廣場粉絲專頁

2.留言對本書的觀想

3.分享本篇貼文

抽獎內容：

時報出版《What The 法：法律誰說了算？》新書3本

抽獎方式：

2/15小編將從完成以上動作的讀者中，抽出3名幸運中獎者喔

注意事項：

幸運中獎者請於2/16前回覆寄送資訊，否則將失去得獎資格囉>

【史話】旺書房》What The 法 新書介紹

你曾覺得法官做出的判決，總是違背民意嗎？

你是否納悶，法律究竟是保障好人還是壞人？

小混混搶劫又性騷擾我女友，正當防衛殺死人，難道不行嗎？情侶在山上看夜景遇到流氓行搶，行搶同時又心懷不軌又伸出鹹豬手騷擾，男友為了要保護女友，向前阻擋，成功壓制小混混。以為危機解除的他，卻一不小心「掐死」了小混混。法官竟然判男生「過失致死」，這還有天理嗎？

兇手一定就是他啊，為什麼還要無罪推定？明明所有線索都超明顯，不用柯南也不用毛利小五郎，燒腦劇看多一點就可以輕鬆指認出兇手的案件，最後法官卻說「證據不足」，根據「無罪推定」原則，一定判定嫌犯「無罪」！？

學生請假補考的分數被打七折，學生不服向學校提告像話嗎？學生段考當天因媽媽車禍住院，向學校請假再擇日補考。學校依校規規定，補考的分數要打七折，學生不服竟向學校提告，還想申請大法官解釋，這樣像話嗎？這樣以後老師要怎麼教小孩？

HAT THE法？法律到底是誰說了算？(°ロ°) !由最敢討論社會議題的公共電視「青春發言人」與法學界青年組成的專業法普媒體社群──「法律白話文運動」，帶領大家從爭議的議題思考法律問題，並從法律概念反思議題，讓你在這個媒體與資訊爆炸的時代，培養出獨立思考的能力！