距今233年前，也就是1787年，一群睿智的美國建國先賢們在費城會議廳歷經116天的激辯博弈，制訂出《美國憲法》。這部根本大法奠定了美國政治制度的法律基礎，隨即於當年9月17日費城制憲會議通過，並獲得加入聯邦的13個州的特別會議批准。據此，美國成為一個由各擁主權的州所組成的聯邦國家，同時也由聯邦政府來為聯邦的運作而服務。

法律與秩序成競選話題

在建立憲法時，這些建國先賢們認為有兩點認知至關重要：一、政府是必要之惡。沒有政府的強制力，社會將出現失序，國將不國；二、任何權力都是靠不住的。這群先賢們深知「細節決定成敗」，為此設計出了一個極為精緻的政治體系：1.行政、立法、司法三權分立且互相制衡；2.聯邦與州分權，凡未被授予聯邦的權力，歸屬各州和人民；3.「權利法案」，即憲法前10條修正案賦予人民廣泛的權利。

在所有權力中，最危險的是行政權，因為它集中於總統一人之手。以華盛頓為代表的建國先賢們具有「視權力如糞土」的高貴品質，但後來第32任總統富蘭克林．羅斯福因二戰連任4屆總統，美國於1951年通過憲法第22修正案，規定「擔任總統不得超過兩屆」。這套制衡總統的體系在1972年的水門事件中經歷了檢驗，最終尼克森辭職。

去年11月3日美國總統大選，當時美國社會猶如訊息爆炸的壓力鍋，充斥著各種似是而非、煽動人心的新聞。特別是2020年大選與新冠疫情息息相關。世界衛生組織就表示，COVID-19假訊息大流行在全球造成嚴重後果，而在美國，川普本人正是這些錯誤訊息的最大推手，也造成美國抗疫的失敗，染疫和死亡人數皆高居全球之冠，這又直接關係到總統選戰。

非裔男子喬治．佛洛伊德在去年5月間遭白人警察壓頸致死，也牽扯出一連串種族衝突的傷痕，並帶動「法律與秩序」成為競選話題，包括「驕傲男孩」等白人至上主義組織，以及「匿名者Q」（QAnon）等極右派團體伺機擴大社群媒體聲量，試圖推動特殊的政治目的。

在大選年原本壁壘分明的熾熱氣氛中，這些挑釁言論與層出不窮的假新聞，加劇了在訊息大海中將選戰帶往未知方向的風險。特別是大選投票結束後，川普咬定郵寄投票存在弊端、拒絕承諾移交政權，並煽動支持者衝撞體制，終於爆發震撼全球的占領國會事件，宛如第三世界國家。

可以說，2020年大選，美國經歷了前所未有的憲政挑戰。尤其聲稱大選全面舞弊的在任總統，擁有無數敢拚、肯拚的支持者，但是他們發起在7個戰場州、華府和美國最高法院，總計超過60個試圖推翻大選結果的法律訴訟，迅速被所有的法院以缺少證據、違反法律原則或者違反憲政而駁回，即使是川普提名的保守立場大法官，都拒絕「體察上意」。

1776年以來最嚴峻考驗

此次川普的衝擊，無疑是美國體制自1776年建國以來遭遇到的最嚴峻考驗。川普向美國體制發起了「終極壓力測試」：濫用總統權力，大搞對他個人忠誠，謊言治國，綁架共和黨，摧殘美聯準會，反對最高法院，推行民粹主義、民族主義、種族主義，施壓外國領導人調查對手拜登，勒索搖擺州「找出選票」、呼籲選舉人背叛選民、煽動民眾衝撞國會，惡行罄竹難書。

但混亂中，美國憲政卻悄悄產生作用，在司法系統全面駁回選舉訴訟，國會爆發占領事件後，臉書、推特封鎖了川普的帳號，接著1月13日川普被眾議院以煽動叛亂之罪名彈劾成立，美國憲政終於「把權力關進制度的籠子」，政權順利交接。美國用實際行動給全球上了一堂生動、深刻的實踐課，只是場面有些混亂。

歷經此次驚濤駭浪的美國大選，「制度遠比人強」應是世人的共同感知。即便是以倒海翻江之勢，不惜一切違反制度，煽動死忠支持者意圖推翻選舉結果的川普總統，最後還是被行之200餘年的美國憲法制服，而且還在美國歷史上留下唯一在任卻被兩次彈劾的昭彰惡名。

進入20世紀，美國治理能力衰退，經濟不振，國力趨弱，但擁有能有效制衡權力的憲政體制，有足夠的約束力收服桀驁不馴、大權在握的美國總統。大陸則以一黨專政集體領導制展現超高效能，帶動國家飛速成長。兩個不同體制的競爭，將是21世紀的核心議題。