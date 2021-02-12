《易經來自古聖經》是一系列對於《易經》與《聖經》關係詮釋的著作，作者丁達剛認為撰寫《易經》的周文王（周文王的時代相對於以色列民族的前身時期），曾經閱讀或受到《聖經》中的「摩西五經」－即〈創世記〉、〈出埃及記〉、〈利未記〉、〈民數記〉、〈申命記〉，以及接續的〈約書亞記〉、〈士師記〉、〈路得記〉，共八卷書的啟發或啟示。

在這部《易經來自古聖經》著作中，作者由《聖經》前八卷書的記載與《易經》六十四卦文字的比較，推論與猜測《易經》的內容主要是以周文王當時受拘禁的心情描述與比附著周人的願望，其中不無可能將周人比做受壓抑的以色列人，而將殷朝比擬為埃及，殷王比擬為法老王。所不同的是以色列人出埃及後，逐步地建立起以色列民族以及猶太宗教，而周人則推翻了殷人的統治，建立了中國史上最長久的朝代－八百年的周朝。而在周朝的後四百年的東周－史稱春秋戰國的時代中，蘊育出各家思想爭競與匯流的中國文明。由此，《易經》是否為周文王一人所作，是否周文王假託《易經》描繪出《聖經》早期的寫作，屬於文字解析層次，關鍵在於東西兩大文明的發韌，由此似皆源於上帝的啟示，筆者認為這是作者丁達剛的解讀所指向最重要的意義之一。

以《易經來自古聖經 首集：古埃及的希伯來故事》來看，作者丁達剛運用四個卦象，「離卦」、「坎卦」、「渙卦」、「大壯卦」，分別對照聖經中關於古埃及時期希伯來人的幾段重要的故事，來推論這四個卦象就是描繪摩西受到上帝呼召，帶領居住埃及四百年的二百多萬已成為奴隸的以色列人（即希伯來人）離開埃及，以及以色列人的先祖亞伯拉罕受上帝呼召獻出獨生子以撒為燔祭，和以撒的兒子雅各（上帝賜名以色列）的兒子約瑟被賣至埃及，成為法老王的宰相的故事。作者在安排四個卦象的解讀順序上，並沒有以歷史的時段上（chronicle）以亞伯拉罕獻以撒為燔祭為先，而以以色列人出埃及為首，有他的思維，而是否受到台灣急切尋找脫困方向的心理影響？有待他的說明。

另一方面，對於中國文明的起源，考古與歷史學者一直有所爭議：是否中國文明是完全地原創，或者中國文明在遠古時期曾經受到兩河流域文明的影響，還是中國文明主要是西來？加上近世紀來考古學家對於夏朝的存在不能確定，這些都在主觀上、客觀上牽動著中國人對於自己歷史與民族認同的敏感性。如果說周文王確實接觸過《聖經》早期的書卷，或者是周文王受到上帝的啟示，以《易經》的卦象與簡約的文字描繪出他對於希伯來人歷史的一種解讀與默示，那麼丁達剛的「發現」，就是揭開三千多年來對於《易經》的一種「解密」，這樣的「解密」基礎是相信《聖經》的啟示，但是也是對中國文明受到早期西方文明影響的一種引證，如此的衝擊不可謂是不大的。筆者並非中國文字學專家，仔細觀察作者的文字「比附」，以目前筆者粗淺的認知下，純從文字的意義來說，認為並非百分之百的可以信服，而且《易經》的文字太過簡約，可以闡述發揮的空間很大。然而，從《易經》文字的卦辭（即本卦的大要），爻辭（即本卦的內容），以作者收入本書的四個卦象：「離卦」、「坎卦」、「渙卦」、「大壯卦」來看，其推論與《聖經》早期故事的符合度高達百分之七、八十，也是令筆者十分驚奇的。

書名：《易經來自古聖經 首集：古埃及的希伯來故事》 作者：丁達剛 出版日期：2020年12月25日 經銷：三民書局、露天電商

那麼，本書作者的解讀正不正確呢？是否是由於其基督徒的信仰，先有一個圖像，再來把《易經》的卦辭與爻辭做「嵌入式」的解釋，而不免有「先射箭，再畫靶」的情形呢？回答這個問題，並非表面上地那麼單純。一方面這有待作者在之後陸續出齊六十四卦對《聖經》的解讀，才能做出全面的觀照、核對、思索與辯駁；另一方面，自古以來，中國歷代對於《易經》的詮釋一直是莫衷一是，形成各家的文字「解密」工作，而西方人對於中國傳統經典大都能夠理解，惟有對《易經》不知所云。因此，本書作者由《聖經》來解《易經》，乍聽之下，可能會感到相當突兀，但是不能不說本書作者的嘗試確實是一種創舉。因此，筆者建議讀者不需立即同意本書作者的觀點，也不必斷然拒絕，而是一方面閱讀本書的推論以及比較《聖經》的相關章節，另一方面，不妨到本書作者丁達剛舉辦的「易經來自古聖經」的說明班上聆聽與交流。

以下筆者選擇剛出版的「首集」（即第一集）中，作者收入四個卦象「離卦」、「坎卦」、「渙卦」、「大壯卦」中的第一卦「離卦」，依作者的解釋做出簡介。

《聖經》章節說明：在《聖經》〈出埃及記〉第三至十四章中，上帝耶和華呼召摩西，帶領居住埃及四百年的二百多萬以色列人離開埃及，上帝從荊棘火中顯現，摩西則已年邁，不願意前行，上帝動怒，摩西乃受命而去，法老王不願意讓已經成為奴隸的希伯來人離開，於是上帝降下十災，法老王不得不勉強同意，但是又後悔，發兵追趕，當以色列人要過紅海時，摩西向海伸杖，耶和華用大風使海水退去，海成了乾地，以色列人就過了紅海，待法老王的軍兵也跟著下海，海水回流，淹沒了埃及軍兵。

離卦

卦象：

離為火。上卦為火，下卦為火。

卦辭：

利貞，亨。畜牝牛，吉。

爻辭：

初九：履錯然，敬之，无咎。

六二，黃離，元吉。

九三，日昃之離，不鼓缶而歌，則大耋之嗟，凶。

九四，突如其來如，焚如，死如，棄如。

六五，出涕沱若，戚嗟若，吉。

上九，王用出征，有嘉折首，獲匪其醜，无咎。

釋下卦爻辭：

「履錯然，敬之，無咎。」

履，就是鞋；錯，就是置放。敬之，就是當存敬畏之心。因為你所站之地是聖地。無咎，就是不可輕慢，不可造次的意思。《易經》記載了《聖經》在這一幕場景中上帝所說的第一句話：「把你腳上的鞋脫下來，因為你所站之地是聖地」。

「黃離，元吉。」

周文王用「黃離」兩個字來稱呼這一團焚而不毀的荊棘火。元吉，就是首吉，第一吉，最大吉的意思。

「日昃之離，不鼓缶而歌，則大耋之嗟，凶。」

昃，是太陽偏西。日昃之離，就是偏西的太陽。缶，是酒罐。鼓缶，就是拍酒罐，打拍子。鼓缶而歌，就是拍著酒罐，奮起高歌。《易經》在此準確地記錄了摩西當時的年齡，依據許慎的說文解字：「年八十曰耊」。生動地表達出上帝對摩西的再三推辭，感到不悅而說了重話。

釋上卦爻辭：

「突如其來如，焚如，死如，棄如。」

當時以色列估計有兩百多萬人，面對如此龐大的勞動力損失，法老絕不答應他們離開的請求，反而變本加厲地苦待他們，逼使上帝開始祂的懲治手段。上帝每次降災，幾乎都經過這樣的循環程序：警告、不從、降災、屈服、收災、反悔，然後開始下一個循環。前九災，包括血河、蛙、虱、蠅、畜疫、瘡、雹、蝗、黑暗，每一次的降災，都是突然而至，如同烈火，來的又急又猛。每一災的結局，大地都充滿死亡的氣息，所遍及的動植物，橫屍遍野。如同九四的爻辭所描述的：「突如其來如，焚如，死如，棄如。」如，就是「的樣子」。

「出涕沱若，戚嗟若，吉。」

然而，剛硬的法老王依然不肯屈服，逼使上帝下了重手，降下第十災。那一個夜晚，滅命的天使把埃及人每一家的長子和頭生的牲畜一律擊殺了。那一夜，全城哀慟、哭嚎，眼淚如決堤的洪水，不肯停止。法老王叫摩西來，要他帶以色列人速速離開。那一夜，也就是以色列人過的第一個「逾越節」。

「王用出征，有嘉折首，獲匪其醜，无咎。」

以色列人出埃及了！這一個不可能的任務終於達成了！然而，當以色列大軍走遠了之後，耶和華卻曉諭摩西說：耶和華曉諭摩西說：「你吩咐以色列人轉回，安營在此（紅海邊上）。法老必說:『以色列人在地中繞迷了，曠野把他們困住了。』我要使法老的心剛硬，他要追趕他們，我便在法老和他全軍身上得榮耀；埃及人就知道我是耶和華。」於是以色列人這樣行了。法老就預備他的車輛，帶領軍兵同去，並帶着六百輛特選的車和埃及所有的車，每輛都有車兵長。摩西向海伸杖，耶和華便用大東風，使海水一夜退去，水便分開，海就成了乾地。以色列人下海中走乾地，水在他們的左右作了牆垣。埃及人追趕他們，法老一切的馬匹、車輛和馬兵都跟着下到海中。到了晨更的時候，耶和華對摩西說：「你向海伸杖，叫水仍合在埃及人並他們的車輛、馬兵身上。」摩西就向海伸杖，到了天一亮，海水仍舊復原。那些跟着以色列人下海法老的全軍，連一個也沒有剩下。

釋卦名卦象：

本卦的卦名「離」與卦象「火」是否用得恰當？它們與「出埃及記」的故事有何關聯？（1）「離」與「出」同義，出埃及記就是記載以色列人離開埃及的歷史，所以，在這一層意義上，以離為名，用得好，用得妙。（2）離為火，離卦的上卦與下卦的卦象皆為火。這兩把火，一個是焚而不毀的荊棘火，是上帝向摩西所顯現的恩典之火，由此展開了救贖以色列人出埃及的行動。另一個是上帝向埃及法老王所展現的毀滅之火，從十災到紅海的大軍滅沒，是上帝對埃及的審判之火。

釋卦辭：利貞，亨。畜牝牛，吉。

畜者，養也。牝牛，就是母牛。畜牝牛，就是養母牛。順服之意。

史記記載，周文王是在被商紂王囚禁的七年之間完成易經的寫作，周文王的八十歲生日是在獄中度過的，也許正是在他寫離卦爻辭的那段日子。可想而知的，他對摩西在八十歲當年被上帝選召，參與解救民族大業的故事，特別感同身受。從時代的背景與自身的處境，周文王非常重視這一段以色列歷史的可借鑒之處。就客觀形勢來說，商紂王的確是暴虐無道，人神共憤，就像當時的埃及法老王。而以小小的周國，要與當權的商王朝為敵，也跟當時受壓制的以色列面對強大的埃及帝國一樣，都是以卵擊石，毫無勝算。然而，摩西的確成功地帶領以色列人離開了埃及，並且不費一兵一卒地打垮了強盛的埃及軍隊，到底摩西能以小搏大而扭轉乾坤的秘訣是甚麼？受困的西伯侯一定得搞清楚。

周文王得到兩個結論：

（一）如果沒有上帝的認同與揀選，革命之舉毫無勝算。周文王知道，上帝所認同並揀選的領袖特質：貞，就是按正道而行。亨，就是與上帝溝通無礙，與上帝同行。作為一個國家領導人，「行公義，好憐憫，存謙卑的心，與上帝同行。」就是「貞」與「亨」的意義。所以卦辭說:「利貞，亨。」

（二）這場戰爭的主角是上帝，不是摩西。摩西這位堪稱史上最偉大的民族領袖，在整個挑戰法老王的過程中，他只做了一件事，那就是：「耶和華上帝怎樣吩咐他，他就照樣行了。」摩西就像一頭順服的母牛，代表上帝言語行事，貫徹上帝的旨意。然後，偉大的革命事業，就這麼成了。

筆者認為本書的撰寫與出版，一方面是由《易經》的文字與結構來嘗試解析與對照《聖經》中希伯來人的故事，這是前所未有的創舉，值得深入研究：另一方面，「離卦」的卦辭「利貞，亨。畜牝牛」，指出時代帶領者應有的特質，需放下自己的私欲，順服上帝的旨意，如此才能完全得到上帝的支持，完成偉大的事業。這也是對於我們當前如何突破非常艱困處境的啟示與鼓勵。

作者丁達剛介紹：台大電機系畢業，美國著名大學電機碩士，於美國Intel、Bell Lab服務，1990年代回國，先後擔任鈺創科技及南亞科技資深副總經理，後創立補丁科技，專長於DRAM設計與製造。曾獲行政院1999年、2000年傑出科學技術人才獎，經濟部第十三屆產業技術發展前瞻技術個人成就獎。