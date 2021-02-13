2019年被王立強指為「共諜」的香港商人向心、龔青夫婦，在台灣遭到司法調查，至今仍未起訴。日前檢察官再次延長出境管制2個月，已達到《刑事訴訟法》的最高上限。換言之，兩個月後檢察官再查無足以起訴的事證，檢方必須撤銷管制，讓向心夫婦離境。

2020選舉戲碼證明是謊言

檢方延長管制的理由是「等待澳洲司法互助」，但荒謬的是，爆料的王立強本人，已經被澳洲媒體指為是「間諜鬧劇」，澳洲情報機構給國家安全委員會的建議是，「王立強充其量只不過從事低階情報工作，對澳洲安全單位幾無幫助。」一個已被澳洲當笑話看的王立強案，北檢等待「司法互助」14個月，現在還要繼續等待，澳洲若真有值得分享的資訊，早就可以分享，又何必等到現在？

退一萬步，就當王立強所言為真，「向心夫婦在台灣花15億人民幣資助台灣網路公司與媒體，通過金錢組織大陸學生、香港學生、觀光團等對台灣的學校、廟宇等進行統戰，讓他們給中共傾向當選的站台。直接給候選人捐款，以海外名義捐款給韓國瑜」，這些行為的證據，哪一個不是在台灣呢？

15億不是小數目，向心若與台灣的媒體有大筆資金往來，一定會在金融機關留下紀錄；向心對在台灣的「大陸、香港學生、台灣學校、廟宇」進行統戰，檢方一一約談，也不是問題。怎麼一個上綱到「國安」的共諜案，會查到現在14個月了，還找不到證據，要等待澳洲提供？

可見，北檢繼續偵辦的向心案，只是不得不為民進黨的「王立強故事」圓謊，這也顯示2020選前的王立強爆料，成為民進黨「抗中保台」的一場戲碼。王立強所言雖然破綻百出，但是符合民進黨2020塑造外敵、醜化對手的策略，檢調才必須配合，把假案當真的辦。

甚至，如果從「獲益最大者嫌疑最大」的角度出發，王立強雖然是將許多公開資訊拼拼湊湊，但為什麼基調如此符合民進黨的選舉利益？不能排除民進黨外宣系統在其中扮演角色，「自導他演」的可能性。

2018年民進黨大敗，2020只好打出最廉價的「仇中牌」，首先是扭曲「九二共識等於一國兩制」，直接造假習近平講話字幕；接著繪聲繪影，把台灣講得到處都被滲透，共諜如入無人之境；然後要把監督政府最力的中天，扣上拿對岸錢的大帽子；最後當然就是要針對韓國瑜，醜化他是「中共同路人」。

而強勢通過一系列的國安立法，模糊不確定的構成要件，則是要讓人人自危，檢方想辦誰，就可以辦誰。

民進黨比共產黨更會玩法

今天來看，2020的選舉戲碼，已經被證明全是謊言。「向心案」歹戲拖棚，毫無證據；「陸配賄選案」一、二審都宣判無罪；就連一定要關中天新聞台的NCC，也不得不證明，中天沒有接受對岸補助。

當然，勝選之後，民進黨並不在乎謊言被拆穿，因為民進黨永遠有下一個謊言。但民進黨以檢調的配合，製造「抗中保台」的虛假案件，偷走2020選舉，必須在歷史留下註記。

兩岸之間的情報工作，由來已久，雙方都有自己的管道。台灣許多人到大陸經商、旅遊後回台，被情報單位客氣地請杯咖啡，請教到大陸見了哪些人，對方又是怎麼說，如果內容有價值，也可能得到一筆報酬，作為鼓勵。

兩岸交流密切，關係敏感，這種程度的情報工作，對雙方來說都不少見，也可視為缺乏互信之下的一種潤滑劑。對比檢方目前對向心的指控，包括「頻繁進出台灣，接觸人數眾多、職業分歧、背景複雜」、「買房未登記在2人名下；2人來台都住台北五星級飯店，令檢調起疑…」

用人頭買房，找人聊天，這樣就上綱到「共諜案」，難怪引來陸方報復。去年10月，陸方公布4起台諜案，但其中有些情報活動不過是「參加學術活動，將活動文件資料拍攝交給台灣情報部門」。一個學術活動，能夠有什麼機密資訊？北京要釋放的訊息很明顯，就是以向心案的標準，台諜也是一抓一大把。

別忘了，綠營人士在大陸做生意的不在少數，何志偉家族的陽信銀行更是直接登陸設點。北京要抓一個陽信銀行的台籍幹部，說他跟何志偉暗通款曲，交付訊息，會做不到嗎？但大陸並沒有這麼幹，就此而言，民進黨比共產黨更狠、更玩弄法律，不是嗎？