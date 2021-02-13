新冠病毒尚未肆虐前的某周末，與兒子討論中午該去何處用膳時，兒子提到想吃「左宗雞」，我連忙更正他正確說法應為「左宗棠雞」，並順道機會教育他們欲瞭解左宗棠雞，必須先認識三位元湖南前輩：左宗棠將軍，譚延闓主席和彭長貴師傅。

滿清中葉以後，湖南一地因湘軍的崛起，而出現了曾，左，胡，彭（曾國藩，左宗棠，胡林翼，彭玉麟）四位湘籍中興大臣，其中左宗棠將軍在湘軍創始人曾國藩急流勇退後，繼續擔任國家重任，曾以近古稀之齡，獨排眾議，親率三湘子弟征討西北回變，方將甘肅，新疆等飽經戰火的國土取回，收復萬里江山，左宗棠和曾國藩當年名震天下，就像是湖南人的代名詞。

而清廷傾覆，民國肇建後，湖南四賢黃，宋，譚，蔡（黃興，宋教仁，譚延闓，蔡鍔）在民初譽滿共和，其中譚延闓三度為湖南省督，並為國民政府主席和行政院長，而譚氏三代為官，均位居要津，家族中人又對膳食烹調，高度重視，「譚府菜」即是集湘菜之精髓所聞名，而彭長貴先生師承出自譚府的大廚曹藎臣師傅，也練就一身湘菜烹飪功底，一九四九年彭師傅隨國民政府遷台後，更是獨霸一方的湘菜廚神。

彭師傅曾將雞肉去骨，以醬油太白粉醃製，在油中煎炸，再佐以乾辣椒，蒜，薑等香料爆炒，神來一筆引左宗棠故事，自創左宗棠雞菜名，一時膾炙人口。彭師傅也曾來美，創辦彭園餐廳，而左宗棠雞在美國更是成功打動老美的味蕾，尤其還觸動了當時美國國務卿季辛吉的舌尖，其受歡迎程度，更勝於傳統湘菜，一時之間，美國中餐館競相效尤，左宗棠雞竟為此間中國菜之首，然北美僑社，多有不識左將軍者，致以訛傳訛，故亦有「左宗雞」之名傳世。

而左宗棠雞在美國的大賣和名噪一時，也引起美國媒體深入走訪左宗棠將軍位於湖南湘陰的老家一探究竟。湘陰老家人談起左將軍，馬上豎起大拇指的孺慕之情溢於言表，然而卻對此菜名一無所知，殊不知，這是一道創自寶島台灣，再跨海紅透美國的新款湘菜。

看著兒子們盡情地享受「新創意」湘菜左宗棠雞，他們的美國胃是以純正中國元件在美國組裝完成的，所以亦能喜歡美式速食和左宗棠雞，尚能盡情領受臘八豆炒白菜、湖南臘肉等正宗湘菜，這正不是中美文化交流和諧的表現嗎？而當年左宗棠將軍憑藉戰功享譽全國，而彭長貴師傅匠心獨具的巧思料理，讓左將軍意外名揚美洲大陸，也不正是另類的文化融合嗎？