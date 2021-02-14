作為一自由背包客隨意、隨性、隨情地走走、逛逛是一件無限愜意的事情。如我這般沒有目的隨意走，隨意看、隨意問，隨意吃，相對於很有計畫出遊的人來說簡直就是鼠竄，因為我幾乎就是沒有目的的大街小巷犄角旮旯的東張西望的漫遊。

竄到了台灣的地鐵裡，台灣人把大陸人稱的地鐵叫捷運。

這裡給我第一感覺就是台灣捷運不設安全檢查（其實，台灣從北部到南部的高鐵也不設安檢），進入捷運站的人們可以背著大包小包、包裡裝著或許水或許酒或許其他東西、走入捷運站，一切井然有序。因為沒有安檢，人員流動不僅快捷了許多，更少了不必要的開支（納稅人的錢）。

進入車廂，每一節車廂中都設有四個或者六個「博愛座」，在「博愛座」上看不到年輕人坐在上面，即便上下班高峰期，車廂內人很多，年輕人也是站著，「博愛座」總是留給有需要的人使用。這已經成為台灣人行為規範的自覺自願的公知。當然，在這樣的車廂中也絕不會有年輕人坐在「博愛座」上低頭看手機或者閉目養神的鏡頭。

我從永寧站一直坐到台北市政府站，然後下車，就直接在台北市政府車站地下層的商城中享用各式台灣小吃，吃飽後又繼續東走西看，繼續感受台北市民生活的意境。（董婭宇/深圳市）