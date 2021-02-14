行政院提高育兒津貼，8月起撫養0到未滿5歲幼兒津貼，從目前每月2500元增加到3500元，明年8月進一步提升為5000元。另外，0到2歲幼兒送公托或公共托育家園，每月托育補助從3000元提高到4000元，明年8月起進一步提高到5500元。2到6歲就讀這些機構的月費，8月起減收1000元，明年8月再減收500元，繳費最多不超過3000元。教育部今年和明年預算將因此增加390億和502億元。

育兒津貼不是唯一解藥

這樣看來，一個撫育2歲以下幼兒的家長，明年8月將幼兒送公托機構教育，將可每月接受政府10500元或13500元補貼；2到5歲幼童也可以獲得每月5000元補助，以及各類非私營幼教機構繳費減少的優惠。政府期待這些補貼，能對年輕人產生激勵效果，提高生育意願。

我國去年（2020）的婦女生育率為1.0，遠低於全球的2.3，也明顯低於已開發經濟體1.6，歐盟仍有1.5，北美也有1.7，這些富裕國家都超越台灣許多。我國已經和南韓（0.9）、澳門（0.9）及香港（1.1）同列為全球生育率最低經濟體，導致去年出生人口16.5萬人、死亡17.3萬人，死亡超過出生7907人，首次發生自然增加率為負數的「死亡交叉」。另外，遷出人數也多過遷入人數2.09萬人，使得台灣總人口進一步下降。

然而，提高育兒津貼真能提高生育率嗎？撫養子女費用，其實遠超過幼兒階段的各種開支。在子女的整個成長階段，為了教育、補習、才藝、旅遊、出國交換，甚至留學，所衍生的各種龐大開支，加上學習競爭上的各種壓力、擔心其成長過程中的各種風險，在在都讓目前年輕人遠比他們父母一代，更不願生兒育女。因此，即便是歐美等提供大量育兒補貼的先進國家，都無法維持人口不墜的婦女生育率（2.1），更何況是補助水準還是較低的台灣。但即使以津貼激勵生育的政策有效，遠水也救不了近火，難以扭轉已經在下降的台灣人口數；其衍生而來的人口老化、勞動力不足、學校為爭取學生降低要求，導致教育品質惡化等一系列弊病，已在嚴重衝擊台灣社會，不能不嚴肅處理。

基本上，要解決人口老化、勞動力不足的有效方法，應該是多元式的「雞尾酒療法」，除了提高生育率外，放寬移民限制、延後退休年齡、提高婦女勞動參與率、讓退出勞動市場者二度就業、大量使用機器人等，在台灣都還有極大空間，應該認真推動。然而，每一種政策措施都可能有副作用，在設計時必須相當謹慎，以免產生難以回復的弊病。例如，新加坡十餘年來引進百萬工作人口，填補了低生育率的不足，但卻嚴重衝擊本地人士的就業機會，已成為重大的選舉議題，也讓執政黨付出了代價。同樣的狀況出現在德國，因大量中東移民集中居住而衍生社會問題，也付出了政治代價。

解決方法必須多元並進

在延後退休年齡上，美國早在1978年和1986年就通過和修正《雇用年齡歧視法》，將「強迫退休」認定為違法，只有危險工作和高薪主管可以例外。英國也因2019年法院判決牛津大學以超齡（該校67歲退休）解聘資深教授為違法，可能很快會廢止強迫退休制度。法國也在延後退休年齡，但卻引發了勞工的反對抗爭；因為涉及到退休金領取權益和世代矛盾問題，必須妥善處理。

在婦女勞動參與率上，台灣2018年為51%，稍低於日本（52.5）、南韓（52.9），但明顯低於美國（57）、加拿大（61）、英國（58.1）、德國（55.9）、香港（55.1）和新加坡（60.2）等先進經濟體；若政府提高對托嬰和幼教的支持，這個比率應可提升。另外，若能提出有效的鼓勵政策，企業雇用二度就業者的狀況也可以大幅提高，減緩勞力不足的問題。當然，大量使用更有「智慧」的企業和家庭機器人，也可以稍微紓解缺工。

少子化是嚴肅的國安問題，整個社會都必須高度重視。但解決問題的方法必須多元並進，且要謹慎規畫，才可能創造一個讓年輕人樂於養育兒女的環境，避免可能引發的負面效果。提高育兒津貼只是其中一環，絕非唯一解藥，更必須注意避免浪費和無效率的狀況。