拜登上台後大打電話外交，已經與多國領袖通電話，包括加拿大、英國、法國等傳統盟友，甚至和「最大威脅」俄羅斯總統普京也都通過電話，當大家正掂量拜登什麼時候會和「最大競爭者」中國國家主席習近平來電，就在2月11日中國除夕這一天，G2領導人終於通上電話，他們這次通話時間長達2個小時，到底談些什麼？那麼能聊！除了台灣之外，世界各地的領導人、企業主、媒體、智庫都很關心。

白宮聲明稱，拜登在通話中強調自己的首要工作是保護美國人民的安全、健康和生活方式，同時保持印太地區自由開放。拜登又向習近平表達對中國當局在香港的鎮壓、在新疆侵犯人權的行為和對台灣等地越來越強硬的態度之關注。

中國官媒新華社指，習近平向拜登表示中美兩國「合則兩利、鬥則俱傷」，合作是雙方唯一正確選擇。新華社又引述習近平說，台灣、香港和新疆等問題都是中國內政，事關中國主權和領土完整，美方應該尊重中國的核心利益，慎重行事。

聽起來，還是一人一把號，各吹各的調，一則以喜，一則以悲，彼此都有堅持，有交會沒交集，美國「外交學者」網站分析指出，中美領導人新年第一次通話表明，中美關係並沒有發生本質變化。雖然中方表現出了更多合作的意願，但拜登政府的論調大體仍與川普時期相同，有所變化的主要是在新冠疫情合作、應對氣候變化以及防止核武器擴散等領域，拜登認為中美存在合作的前景。總體來說，中國外交部的表態沒有過多聚焦負面資訊，意在「向世界傳遞積極信號」，而白宮的表態卻相對比較悲觀，基本就是之前美國務卿布林肯與中國國務委員楊潔篪通話的升級版。

似乎，中美之間因應大國崛起，本質性、全面性的對立並無法緩解，經濟和科技的競爭更只會愈加激烈，雖然來電總比斷線好，但通了熱線又如何，雙方都不能太一廂情願，為了自身的國家利益，見面三分情都不管用了，就算握手也不一定能言和，何況只是講通電話。記憶猶新，2017年川普移樽就教訪問北京，與習近平親自見上面，習近平還陪同參觀故宮並於建福宮舉辦歡迎晚宴，杯觥交錯、賓主盡歡，當時川普稱習近平是非常好的朋友，甚至吹捧他為中國歷史最偉大領袖。詎料，川普一掉頭轉過身回到美國後就翻臉不認人，針對中國大舉掀起貿易戰與科技戰。

這通電話揭露中美除了抗疫與環境保護可以合作，其它包括國際關係、地緣政治、區域經濟等方面都是競爭場域，台灣、香港和新疆，更是攸關中國主權、領土的重中之重，不容美國置喙、更別插手，中美關係、兩岸關係、台美關係，一直都是難解的三角習題。只是什麼時候蔡英文才能像4年前和川普一樣，與拜登通上電話？

（作者為台灣青年聯合會理事長）