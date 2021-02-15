拜登團隊關切大陸迫害人權、威脅包括台灣在內的區域安全，美中「激烈競爭」短期難以緩和，但這只是初步交鋒，雙方進行的是一場全面性、長期的抗衡，除了地緣政治的霸權之爭，還關係世界權力結構及秩序的重建。面對國際局勢的潛在「典範轉移」，民進黨若仍然抱守「親美反中」、「聯美抗中」思維，以美國象徵性承諾為台灣安全唯一支柱，無意改善兩岸關係，將悖離台灣整體利益。

以結果為導向的交往

拜登回歸一中政策，希望維持台海穩定現狀及鼓勵兩岸對話，川普時期的兩岸緊張局勢應可降低，但情勢發展未必如預期，近期美中可能因台灣而爆發戰爭的論點頻頻浮上檯面。據報導，拜登在與習近平通話時，雙方針鋒相對，毫不避諱最具爆炸性的台灣問題。拜登關切中共升高對台灣的獨斷行為，習近平則重申，台灣、香港、新疆等議題屬中國內政，美方應尊重中方核心利益。

美國國務院及國防部口徑一致，警告中共停止對台灣的軍事、外交及經濟威脅，同時強調對台灣「堅若磐石」的支持。美國智庫最熱議的課題是台灣可能成為美中戰爭的「最危險引爆點」，台灣問題儼然成為美中關係中最尖銳、敏感的爭議所在。

支持台灣是美國兩黨的共識，拜登政府重申對台灣安全的支持並不令人意外，特別是以華府當前強烈反中氛圍，加上受到共和黨的監督與牽制，拜登利用台灣議題來彰顯其對大陸的強硬與堅定立場，顯然是最有利的政治權宜之計。但在現實國際政治中，競爭要以實力為後盾，政治口號需要行動配合，拜登政府對台灣的安全承諾，並不保證能有效嚇阻中共，更不是一張保台空白支票。

拜登政府已勾勒出中國政策的輪廓，要避免川普時期毫無策略，單憑美國力量全面反中，只會引發中國更強烈的反制行動。拜登指示全面評估、檢討、研擬與中國競爭的「大戰略」，對內加強投資、復興、提升國力，對外徵求盟邦與夥伴的認同與支持，建立全球性的抗中「實力基礎」。但此工程艱鉅浩大，單單國防部成立的「中國任務小組」，就要全面檢視相關戰略、作戰概念、軍力態勢及部署，要到夏季才能提交報告，其他如國務院等，都有許多評估工作要進行。美國正處於政策「過度期」，具體政策與目標仍不明朗。

拜登的國安團隊被視為是由「鷹派」主導，但其中不乏「知中派」、「務實派」，最具代表性的就是拜登本人。他深知美國難以在短期內就恢復過往的實力與地位，對抗新冠肺炎等人類共同敵人，必須有中國參與，因此，拜登強調應採取「務實和以結果為導向的交往」，美中應對新冠肺炎大流行，以及全球公衛挑戰、氣候變遷、預防武器擴散等共同挑戰，交換意見，尋求合作。

突破美全球包圍策略

拜登強調美中建立高層對話與有效溝通管道的重要性，而禁止使用歧視性的「中國病毒」，與第一夫人同賀農曆新年，則是向華人及亞裔社會展現善意，拜登的美中戰略競爭並非「零和」政治軍事對抗，而是在競爭中保存了共存、合作的空間，增加了彼此制衡力量，反而有助於穩定局勢。

中共也充分掌握未來國際局勢發展，快速完成區域全面經濟夥伴協定（RCEP）及與歐盟的投資協定，突破拜登的全球包圍策略。針對中美在台灣問題上的對峙，澳洲前總理陸克文建議，習近平應降低當前緊張情勢，穩定中美雙邊關係，並強化危機管理，習近平在與拜登對話中不斷強調的就是「合作是唯一正確選擇」，充分顯示了，為了掌握長期優勢，中共高層也願意降低短期風險。

台灣是美中台三邊關係中最弱一環，卻顯得最消極、被動，只熱衷於渲染台美關係良好及操作反中情緒。雖然蔡英文總統多次傳達希望促成兩岸有意義對話，但行政部門不改反中、仇中本色，如拒絕中共疫苗在先，採購新冠疫苗延宕失策，又懷疑是中共從中作梗，行政院迄今拒絕停止使用武漢肺炎ㄧ詞，都無助於改善兩岸關係。美中在氣候變遷等領域的合作將是大勢所趨，中共將擁有大的發言權，台灣須慎防自絕於國際社會，屆時美國的支持也愛莫能助。