年初四是開工迎財神的好日子，去年庚子鼠年，全球受新冠疫情影響，災厄不斷，各行各業無不慘淡經營，過年期間，不少宮廟抽出國運籤，無論籤運如何？辛丑牛年到來，大家都希望能夠「牛轉乾坤」，人人都能過好日子。

今年受疫情影響，許多政治人物取消拜廟行程，蔡英文總統改採慰勉春節仍在執勤的警消、海巡等人員，民眾也因各地取消許多過年活動，讓農曆年節少了些許年味。

不過，每年過年重頭戲，就是各地廟宇所抽出的國運籤，不知從何年開始，國運籤透過媒體報導的加持，間接成為各大廟宇「吸金」行銷的生財工具，而過去農業社會主要祈求的是風調雨順，五穀豐收，如今國運籤成為解讀執政者應如何施政及開展政經局勢的重要指標。

綜觀各地廟宇從除夕開始抽出的國運籤，今年國運多為中吉，籤詩內容雖各不相同，但廟方解籤均認為上半年國運平穩，下半年運勢好轉，大家所關心的疫情更成為新的焦點，新港奉天宮就抽出新冠疫情4月就會慢慢消失，大家平安。

籤詩是否靈驗，見人見智，國運籤好壞也不必然會影響廟宇香油錢收入，反而是經濟好壞會有直接的影響。去年全球經濟受疫情影響拖累，不少行業哀鴻遍野，台灣因抗疫有成逆勢成長，但在各國已開始施打疫苗後，如何發展疫後經濟，振興國內產業，成為當務之急。

蔡英文總統在過年前向對岸喊話，期待疫後兩岸恢復正常有序的交流，並祝福對岸人民新春安康。但過年期間，藍綠又為大陸疫苗、新冠正名之事爭吵不休，顯然抽出再多國運籤也無法化解國內政治對立，尤其意識型態作祟造成的防疫雙標，讓蔡總統的兩岸談話僅只是老話一句。