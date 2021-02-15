大陸「舉國體制」很難讓西方了解。信仰資本主義的美國，認為這是「國家資本主義」化身，政府負責擘畫出資、強制完成建設，是專制政權體現，效率高，卻有違民主；美式資本主義則講究「大社會」，政府立規章並執行，民間才是王道。出發點不同，體制自是有異，也成為長期以來中美制度孰優孰劣的大論戰。但從近40年發展看，透過體制擘畫、頂層設計，高效動員及資金挹注，舉國體制展現的「指導式發展」，確實卓然有成。珠海橫琴就是個例子。

位在澳門西側的橫琴，20年前還是個蕉林綠野、農莊寥落的邊陲小島。1999年澳門回歸前外界只知有珠海，從未與聞橫琴。而對澳門認知，除大三巴牌坊外，也就是葡京、威尼斯人等博彩業群聚的賭城。

澳門賭業經多年洗牌，營收早已超越拉斯維加斯，且讓澳門人均GDP達10萬美元，全球屬一屬二。然60多萬人口，近半靠賭為生，6成政府財政來自博彩，對澳門長遠發展並非好事。就像當年特首董建華提「中藥港」構想，目的是想擺脫僅靠外貿、地產及服務業，為香港找支柱產業。多元發展非壞事，問題是配套夠否？當年香港中藥沒基礎，再強也強不過有中藥根底的廣州，最終計畫無疾而終。

澳門比香港更需思考未來前景，這也是歷屆特首最揪心的事。回歸第10年，澳門終於找到方向。一方面，北京殫精竭慮為澳門獻策，但又要謹守「一國兩制」；另方面，36平方公里彈丸地大的澳門，不管靠生技、中藥或金融，什麼都受限。經三方協議，2009年大陸國務院決定將橫琴東部，與路氹城（賭城所在）一河之隔約1平方公里土地，租借澳門特區，作為興建澳門大學新校區，並批准以澳門法律實施管轄， 2014年澳大新校區正式啟用。

澳門大學無疑成為琴澳合作的典範，如今澳門政府租借橫琴土地供發展，以澳門法律管轄，已漸成趨勢。好在大陸視澳門為國土，否則按過去共黨說法，這不正是「新殖民」。大陸資金雄厚加上地大，澳門有先進科研及管理，透過共構共享，彼此才能共榮。

當以美國為首的西方國家對大陸「潑髒水」數十年，大陸不但沒被口水戰淹沒，反而在全國各地蓋起一幢幢高樓。

40年前的四大特區，如今是全球五百大安身所在；30年前的浦東，上海人說「寧要浦西一張床，不要浦東一幢樓」，如今浦東地價連台北信義區都比不起了。

橫琴10年發展，靠頂層設計及「粵港澳大灣區」國家戰略，如今數千企業進駐，包括Google在當地建總部設立體驗中心。現在不是中國找人投資，而是全球想擠進中國大市場的年代了。從橫琴高規格及高門檻准入條件，便可得知。

我們不去論哪個制度優越，但從比較中汲取並消化別人優勢，才能成為強者。