有錢不賺，還是銀行嗎——當然。真實的故事發生在台新銀行。

那天從台北的一個捷運站出來，看見對面一家銀行——台新銀行。

於是，順道走進台新銀行換一點台幣。

我按照順序等待服務員叫號然後走向櫃檯。面前是一位約30歲左右的男性職員，他輕聲問我：「請問，你需要什麼服務？」

「我想換一些台幣。」

於是我拿出3千元人民幣放在櫃檯前。

按理說，我來銀行辦理業務，工作人員按照規章辦理即可。但是，破我腦洞的事情還是在這家台新銀行發生了。

這位銀行職員很歉意地對我說：「小姐，你換這些錢，我們商業銀行是要收取部分手續費的。不如，你去街道左角，那裡有一家台灣本土銀行，兌換台幣的業務，他們免費辦理。」

他所說的「台灣本土銀行」，其實就是台灣當地政府銀行或者稱官辦銀行，類似中國大陸的四大銀行（中行、工商行、建行、農行）。

我聽完他的話，我也有點囧。但是，更多的還是感謝台新銀行職員的指點迷津。與其說，我在台新銀行沒有兌換到錢，沒有得到他們的服務，不如說，我已經對台新銀行的服務豎起大拇指。

就我這項換台幣業務而言，台新銀行，有錢不賺。一個來自中國大陸遊客體驗到台新銀行另一種「服務」，人性的、友好的、溫暖的服務。

（董婭宇/深圳市）