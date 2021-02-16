自小開始記事以來，就由父親處聽聞家族中出了一位文武兼備的空軍飛行員──堂叔公劉立維烈士（生於1917年~逝於1943年12月14日）。

叔公於一九四○年畢業於空軍官校第十期飛行科驅逐組，就分發至第三驅逐大隊與日寇拚搏。曾駕駛蘇聯制戰鬥機於空戰中負傷，手臂中彈腸肚被打破，在手術出院後曾返回湖南瀏陽老家療養，短暫地與家人共用今世最後的恬靜時光，旋即返回部隊繼續參戰到二十六歲英年殉國，終生未婚無嗣，父親對叔公模糊的印象也就此永遠定格了。

近年來拜網路訊息發達之賜，偶有機會瀏覽「中國飛虎研究協會」網站尋得叔公之名（叔公殉國時為中美空軍混合團第三大隊八中隊分隊長，亦為飛虎隊的一員），並幸得網主二戰飛虎隊專家翟永華先生玉成，轉來叔公在空軍「烈士錄」上的戎裝照，我今生方能一睹叔公的盛年英姿。

猶記得收件的當晚我情緒激動地無法自已，一則深感老劉家基因影響力之強大，叔公的面部輪廓神情竟與父親是如此地近似，二來回想到抗日戰爭時中國新成立的空軍部隊，年輕的飛行員個個視死如歸，以劣質戰機鏖戰日本先進武器，人人懷抱我死則國生的悲壯情懷抵禦外侮，不覺頓時讓我熱淚盈眶，感慨我們先輩那種無我的愛國節操，是我們成長於承平時期的新生代，所完全無法企及的。