在全球華人休假歡度農曆新年的期間,比特幣毫不客氣的發動一波驚人漲勢,從台股封關2月5日的37,853美元起算,到2月14日星期天晚間,已經來到49,698美元,短短幾天漲幅超過三成,連周六與周日都毫不喘氣地直奔5萬美元大關。

點火這波漲勢的又是特斯拉執行長伊隆穆斯克,特斯拉在2月9日公布的公開資訊顯示,公司已經斥資15億美元購入比特幣,更加碼宣布在合適的法律規範下,將接受客戶以比特幣作為購買特斯拉電動車的對價,穆斯克也在最近爆紅的Clubhouse語音社群聊天室內,公開表態自己是比特幣的支持者,引爆網路社群的穆斯克鐵粉瘋狂拉抬比特幣。

穆斯克四處點火,魔法棒點之處莫不引爆瘋漲熱潮,他去年底在推特發出一則支持狗狗幣(DOGE)的推文,讓設定為無限量供應、以價格穩定為特徵的狗狗幣瞬間暴漲17%,原本只是網民遊戲之作,拿來做點數交換的狗狗幣,市值如今已經逼近90億美元。接著就是造成金融市場震撼的遊戲驛站(GameStop)散戶網民股東與對沖基金的對決,穆斯克在關鍵時刻表態,造成股價暴漲,穆斯克厭惡的放空基金因此潰敗,損失近百億美元。

穆斯克在2月初表態支持比特幣,更直接與美國新任財政部長葉倫對決。葉倫在元月的聯邦國會的公聽會表達對比特幣的質疑,認為立法者必須限制比特幣等加密貨幣的使用,葉倫認為,有許多加密貨幣主要用於非法融資,政府必須有具體措施來遏止,確保加密貨幣不會淪為洗錢的管道。

比特幣、以及乙太幣(Ethereum)等數位加密貨幣的「合法化」,是這一波數位貨幣漲升的主要題材,關鍵在美國銀行監管局(OCC, The Office of the Comptroller of the Currency)正在規劃讓加密貨幣的服務,進入OCC的監管體系。前任總統川普在去年5月指派嫻熟數位加密貨幣的布魯克斯(Brian Brooks)出任OCC局長,布魯克斯曾任總部在矽谷的數位貨幣交易平台公司Coinbase法務長,對數位貨幣合法化持有正面的態度,但是,布魯克斯獲得川普總統五年的任期,卻已經在今年1月14日辭職。

在布魯克斯的任內,銀行監管局對數位貨幣相關業務提出相關指引,並且通過安克拉治信託(Anchorage Trust)、以及普羅提哥信託(Protego Trust Co)兩家信託公司附條件的核准函,要求這兩家信託公司在十八個月內完成聯邦準備銀行核准、以及購足相當債券保證準備的前提下,取得聯邦(全國)信託執照,之後得以對客戶提供比特幣、乙太幣資產的託管服務,但是不允許兩家信託公司收受存款與提供放款。

然而在拜登總統上任、葉倫主導財政與金融政策後,新政府的立場顯然較川普總統更為謹慎,葉倫在元月保守的發言,曾經讓比特幣從4萬美元的歷史高點回檔到3萬1千美元,卻隨即在穆斯克的激勵下再強漲挑戰5萬美元的新高,儼然出現官民對決的態勢。

其實不論川普或是拜登政府,對於數位加密貨幣的監管都建立在「反洗錢」與「透明申報」的基礎上,隸屬於財政部的金融犯罪執法局(FinCEN, Financial Crimes Enforcement Agency)在今年年初公告修改《銀行保密法》(BSA),要求美國國民與相關企業必須申報在國外持有的虛擬資產,凡是1萬美元以上的虛擬貨幣海外帳戶都應誠實申報,BSA的修法有賴國會通過;另外前任財政部長穆努欽在去年底提出《託管錢包法》草案,要求銀行、貨幣服務機構具體呈報託管錢包的用戶實名身分,託管錢包法在拜登上任後,財政部新增六十天的公眾徵詢程序。

雖然特定資產價格的漲跌原本就來自市場的動能,但是圍繞在穆斯克魔法棒所發生的連續事件,不論是遊戲驛站暴漲暴跌或是比特幣的官民對決,都已經造成整體金融市場與金融監管的高度挑戰。以比特幣4萬9千美元的市價計算,比特幣的總市值已經來到8600億美元,加計乙太幣等虛擬貨幣整體市值超過1.2兆美元,成為金融監管單位無法忽視的資產項目。但是政府的立法程序逐月推進,趕不上一日三價連續暴漲的市場價格,穆斯克的魔法棒固然激勵虛擬貨幣的粉絲,卻也直接挑戰金融監管機構的忍耐極限。

以區塊鏈技術為基礎的加密貨幣,在2017年之前曾經在中國颳起一陣炒作熱潮,最後引發中國人民銀行堅壁清野的阻絕政策,將虛擬貨幣的炒家與交易平台全數趕出中國,如今更大的壓力逼迫著葉倫與美國金融監理機構,美國政府監理與市場炒家的角力,將是一場驚心動魄的硬戰。

