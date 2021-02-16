剛過去的這個農曆春節，香港表面上和過去一樣，除了防疫而限縮公共活動，大家仍是熱鬧過新年。但隨著港版國安法的步步落實，短短1個年假已讓香港變了樣；香港不再是過去的香港！

代表香港變樣的，第一個是黎智英被迫在獄中過年。黎智英因違反港版國安法被捕，預定今年3月才要審理。去年12月香港高等法院批准以極其嚴格條件同意其保釋，港府律政司不服提出上訴，香港終審法院2月9日裁決港府勝訴，黎智英繼續還押。這是香港司法史上的重大判決，代表三權分立已經不復存在，未來將是由行政主導司法。

接著是港府向立法會提交「2020年入境（修訂）條例草案」，授權保安局長訂立規例，可要求提供乘客資料給入境處處長，以及禁止飛機運載有關人士等。儘管港府聲稱不影響港人出入境自由，但香港大律師公會質疑有關修訂中，賦予保安局長權力太大，情況令人不安。未來港人要搭機離境，可能需某種形式申請備案，否則隨時可能被攔截。

這並非危言聳聽。港媒近日曝光港區人大政協都有一份「考核細則」，標準細到有無寫文章支持國安法﹑支持DQ議員等都在內。這種量化評估目前雖然只用在人大政協身上，難保以後不會成為香港國安處的範本，適用在所有香港人身上。如果走到這一步，那就與中國大陸的社會信任評級機制無異了。

此外，本月4日英國撤銷中國官媒環球電視網（CGTN）播放執照，理由是其背後由中國共產黨控制。中方也在12日宣布，禁止英國廣播公司（BBC）在中國播出，作為相應報復。理論上這事和香港無涉，但港府隨即跟進宣布禁播BBC。經過這樣變化之後，外界不免懷疑：未來香港還有國際媒體的空間嗎？以及香港的國際資本還能持續多久？畢竟資訊自由流通，是香港作為國際資本市場的核心所在！

奇妙的是，BBC雖然被禁播，法輪功的《大紀元時報》卻還可以存在香港，這是香港成為另類特區的一大表徵。另一個表徵是2月9日港交所行政總裁換人，由阿根廷籍的銀行家歐冠昇（Nicolas Aguzin）接任，成為港交所首名外籍舵手。本來以香港目前的氛圍，港交所新舵手理應是和北京密切合拍，最好是像現任總裁李小加這類出身大陸、又有國際背景者。歐冠昇的最終出線，代表北京當局仍需要香港這隻金鵝，繼續發揮國際籌資中心的角色。

北京的考量自然是有所本的。自港區國安法公布後，雖然美中之間衝突不斷，但國際大行完全不受影響，總部設於紐約的全球最大資產管理公司貝萊德，其新任亞太區主管羅德（Rachel Lord）就表示，儘管面對近期政治動盪，香港仍是卓越的金融中心，繼續在中國金融體系對外開放的過程中扮演核心角色，中國市場也將成為該集團未來主要增長動力，足以說明一切。

新香港的面貌越來越清晰，在政治與司法體系、社會維穩和媒體控制等層面上，越來越走向內地化；但在資本市場的發展上則不變。對台灣來說，這樣的香港該如何面對？例如港澳條例要不要修改﹑如何修改，恐怕得好好研究了。（作者為信民兩岸研究協會理事長）