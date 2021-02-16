今年春節，圓了一個心願，在大年初三、2月14日情人節當天，在灣潭找到外曾祖父母與外公的祖墳。

在傳統的父系社會之下，多數人祭祖只會祭拜父系的祖先，至於母系則不勞多過問，該是舅家的事。

台籍日本兵大舅南洋作戰染病很年輕就身亡，二舅也往生20多年，掃墓就由三舅接手。三舅年輕時是黑狗兄，造木船的巧匠，曾經幫老蔣總統在大溪慈湖打造過木船，一生未婚無子；如今83歲，體力大不如前，記憶也退化不少，過去幾年對上山掃墓已經力有未逮，祖墳漸被遺忘。

初三回碧潭向三舅拜年，請三舅指引，在灣潭山金龍路轉進一道隱密小徑，山路崎嶇，眼前看似無路，一轉向就豁然開朗，左側是碧綠的新店溪，右側則布滿被荒草樹藤交錯掩蓋的墳墓群。

三舅指的方位根本無路可行，只好一邊道歉，一邊穿過他人的墓地，等爬高竄低、跌跌撞撞到達了目的地，赤手空拳撥開比人還高許多的芒草，一看墓碑卻不對。三舅想了想，另指一處。好不容易一腳高、一腳低，慢慢攀爬過去，撥開藤蔓一看又不是。 這樣前後左右找了好幾處，結果都不是。忙了快一個小時，擔心三舅體力難以負荷，本想就先這樣，下次帶了方便的除草工具，自己再來這一帶尋找，或是等待清明節之後，多處墳墓已有人除草，那時再來找應該就方便多了。

轉身要走，卻又不甘，回頭看向左側墳旁的那座墳墓，若有所感，決定再試一次。獨自跨過草叢，撥開樹枝，赫見外曾祖父母的墓碑！旁邊則是外公的墓碑，雖然都蓋滿了草藤，但是保存相當良好，略微拔草整理，即現原本樣貌。此處背山面溪，眼前是翠綠溪水與青山，風光明媚。

此墳是在1976年重修，當時外婆尚在，所以墓碑包括了外公以及外婆的父母─外曾祖父生於1852年咸豐二年，新店碧潭人，外曾祖母生於1865年同治四年，基隆仙洞人，享壽各74、75歲，當時已屬長壽，走過了五分之一的台灣史。

外曾祖父母的一生故事，從家族現存的長輩口中，幾乎問不到任何線索。83歲三舅出生時，他的外公已往生，如今只記得一些幼年時他外婆的樣貌，至於更完整人生故事，除了戶籍謄本的記載之外，只怕都已淹沒在歷史歲月中，殊為可惜。

如能提早幾十年留下紀錄，或許還有許多長輩可供訪問。這些平凡人物的生命史，一頁頁都是真實的台灣史。

以後每逢清明時節來為外曾祖父母及外公掃墓，自屬應有之義。台灣多年來一直重視性別平等，在慎終追遠與追述先人事蹟時，應該一體重視母系家族，趁早記下祖先的生命史。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史小說作者）