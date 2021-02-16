美國總統拜登將於19日以視訊會議方式參加在德國舉行的「慕尼黑安全會議」（MSC) 與英國舉行的「七大工業國峰會」（G-7)，與盟國領袖共商協同一致的對中國政策，並針對兩岸日益緊張的情勢研擬因應之道。會議之前，MSC主席、前德國外交官伊辛格指出，台海已成為全球最可能爆發軍事衝突的熱點，中國對台動武，歐洲國家也不免捲入，呼籲大西洋兩岸國家共謀對策。

伊辛格的說法是歐洲國家近年來首次對台海安全提出的警告，值得重視。而近期總部設在紐約的「外交關係協會」 與總部在華府的「美國之音」也已分別發表報告與評論文章，認為兩岸情勢不容樂觀，戰爭風險難以排除。歐美共同的看法也顯示兩岸關係是蔡政府眼前無法迴避的關鍵課題。

拜登過去也參加過MSC，但都是以美國聯邦參議員或副總統的身分應邀參加，這次是第一次以總統身分與會，倒是「會以人貴」了。MSC會議目的是探討歐洲盟國的共同戰略與外交政策。拜登原可指派副總統賀錦麗參加今年的MSC視訊會議，但基於三項理由他決定親自與會。首先，他以美國總統之尊親自透過視訊發表演說，有助於改善遭前總統川普破壞殆盡的美歐關係，特別是美德關係。拜登已下令終止川普原先將部分駐德美軍移防到波蘭的計畫。他最近也出手協助德國解決車用晶片荒的問題。

其次是拜登希望透過視訊會議，與歐洲盟國領袖與政要在中國針對英國的媒體戰、和澳洲的貿易戰，以及和日本在釣魚台議題上採取「戰狼外交」之際，和盟國共商協同一致的對中戰略與外交政策。

北京的戰狼外交已引發英國、澳洲和日本的反彈。英國4日吊銷中國官媒環球電視網（CGTN）的營業牌照，中國隨後宣布禁止英國廣播公司（BBC）在中國落地，此舉被認為是對英國的報復行動，德國接著也停止CGTN在德國播出，中歐媒體戰還在升高中。

中國為懲罰澳洲配合川普政府的反中政策，禁止澳洲農產品、紅酒、煤炭進口，澳洲總理莫里森則揚言退出大陸的「一帶一路」計畫作為報復。在日本方面，在大陸立法通過海警船必要時可動用武力後，美日兩國已進一步強化安保合作。

以上種種都讓拜登政府更為堅定要與盟國制約中國崛起的決心。

第三就是如同MSC主席伊辛格的看法，許多歐洲國家也意識到台海危機一旦爆發，歐洲也難以倖免。

美歐對此情勢也須進行討論。

此外，拜登出席G-7視訊峰會，也是為了和相關國家共同探討如何制約中國經貿對全球的挑戰。

顯然，拜登正一步步與盟國建立針對中國崛起的大戰略。一旦達成共識，北京恐怕會面對更沉重的國際壓力。而美國和歐洲目前都關切的台海安全議題，正是蔡總統過去4年多來採取「聯美抗中」政策留下的爛攤子，如今卻要大西洋兩岸的國家來共同收拾了。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）