蔡英文總統臉書15日刻意po出春節前邀7位網紅至官邸餐敘影片，聚餐名義是感謝網紅協助拍攝「2021小英公益桌曆」，為毛小孩募得200萬元善款。影片精心安排溫馨橋段，包括「蔡想想」與3隻愛犬都入鏡，這是小英進階版圈粉行動，政治人物網紅化日益明顯。

蔡總統邀宴網紅中，自爆尾牙被性騷的雞排妹，個人話題性太高、巧妙的缺席了，其他網紅則大蹭聲量，包括A Ray事後在臉書玩香菜哏，把小英KUSO成香菜特級廚師，與小英臉書前後呼應，炒熱年節話題。算一算受邀網紅YouTube訂閱總數逼近350萬，這一頓用人民納稅錢招待網紅餐宴，除了受邀網紅拉高聲量，最大受益者自是小英。

小英係去年底與各領域人氣網紅合作推出公益桌曆，為動保團體募得逾200萬元善款，背後雖有拉攏網路世代考量，總是美事一樁。事件過後小英還要刻意po出邀網紅進官邸餐敘影片，就顯得矯情做作，今年春節因疫情關係年關難過的家庭不勝枚舉，更是總統該關注的對象、不應迷思在網路聲量。

隨著媒體生態改變，「網紅政治化、政治人物網紅化」趨勢無可避免，柯文哲的「一日幕僚」爆紅後，網紅行銷成選戰主流。前年總統大選波特王大撩小英，即使前副總統呂秀蓮痛批「有失國家元首身分」，波特王從此自豪為「全世界第一個撩總統的YouTuber」，小英則拉高了年輕世代支持度，大賺選票。

前年小英被撩時在鏡頭前還顯得青澀，如今與網紅互動愈來愈熟稔，po出的影片都精巧包裝，幾乎已是半個網紅。蔡總統已無連任壓力，面對疫情來勢洶洶與經濟復甦嚴峻考驗，有多少家庭今年過了寒酸的春節，蔡總統該多為國計大政費思量，過度熱衷與網紅同溫層取暖，非國家之福！