大過年的，台灣與大陸民間都還沉浸在闔家團圓或旅遊的氛圍中，但大國之間的競合並未稍歇，而這次是由英國發難，操作的科目是限制新聞自由。英國官方表示，過去1年他們已驅逐了3名被認定有大陸國安部門背景的記者離境，因此在過年前英國就片面停止了中國環球電視網在英國的英語播出執照。

對於過去1年疫情影響連帶的冷戰氛圍再起，國際間互相指責間諜、違反新聞自由的案例不勝枚舉，就連在台灣，號稱「民主進步」的執政黨都關掉了監督執政、收視率高的中天新聞台。因此這次大陸媒體在英國被打壓，台灣綠媒未有太多相關報導，似乎也某一程度顯示了蔡政府的心虛。

大國角力有來有往，英國出招後，上周四大陸就以「損害國家利益」為理由，宣布禁止英國廣播公司（BBC）在其境內落地。英國不說自己關了環球電視新聞網的事引來報復，卻對此發表譴責。而華盛頓方面也一鼻孔出氣，且由國務院發言人普萊斯指控陸方管控信息、散播假消息。這話說得理直氣壯，似乎以為全世界都忘記，甫卸任的美國前總統川普過去4年在全世界如何以假消息製造各地的緊張、對立，就連拜登都是受害者。但現在拜登剛上台要跟北京扳手勁，跟他說什麼仁義道德似乎都多餘了。

其實，普萊斯如果只是針對大陸發表限制新聞自由的陳腔濫調，國際媒體也不見得會太注意這個新聞，但偏偏他還說，國務院官員與蕭美琴代表的會面後，將持續對台深化交流云云，就引起各界好奇：美國究竟又在玩什麼兩手策略了？畢竟國務院才剛對全世界公布美國的一中政策未變，回頭就抓著台灣執政者繼續當附庸是何居心？更何況在捍衛新聞自由上，美國看待英國與台灣，竟然都能毫不遮掩地演出雙重標準，豈能讓世人信服。

去年12月10日「世界人權日」當天，向來以監督蔡政府聞名的中天新聞台，就在全國皆知的「莫須有罪名」狀況下被關台了，這對中華民國的新聞和言論自由是一大羞辱，但與蔡政府交好的美國在台協會甚或是美國國務院，有為此講過一句公道話，或是比照挺英國新聞自由的方式，譴責過台灣當局嗎？令人遺憾的，並沒有！

從去年至今，美國從台灣方面獲得了許多防疫物資，卻連答應好的防護衣原料至今都未見蹤影，更不用說在疫苗的取得上對台灣有過任何反饋，甚至還逼台灣人吞下美國國內自己得清楚標示因而滯銷的萊豬。這種對台的方式，又怎能稱得上是「美台關係史上最好」呢？

如果美國人、英國人值得享有新聞自由，他們又豈能用漠視的態度對待在台灣引起舉國民憤的中天關台事件！順帶一提，美國蘭德智庫在越戰後1978年的研究報告就已指出，英國廣播公司在越戰期間的假新聞操作、惡意造假的狀況頗多。而這一點，美國和英國在對大陸的新聞自由應對上隻字未提，真不知道是忘記了，還是不敢想起。（作者為資深媒體人）