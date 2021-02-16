新春期間，新冠疫情仍肆虐全世界，前總統馬英九呼籲蔡總統使用「中國疫苗」，引來綠營立委的賣台說，陳時中則以大陸疫苗缺乏技術性資料，作為拒用陸製疫苗的理由。

現在全球疫苗的供需現象是，富國搜刮疫苗，窮國杯水車薪，雖然台灣有被世衛組織分配到疫苗，亦有自行採購莫德納的疫苗，但都需一段時日，國人才能接種，所以我國也是疫苗受災國之一，再以我邦交國集中的拉美為例。

根據英國《電訊報》的報導，由於歐美國家優先對本國人施打疫苗，使得失望的拉美國家必須拋開既定的對外政策，轉向購買大陸和俄羅斯的疫苗，最明顯的例子就是巴西。巴西總統波索納羅從一開始不相信新冠病毒的嚴重性，不用大陸疫苗，輕忽俄國衛星V疫苗，直到疫情失控，承認破產以無法應付疫情，只好大量使用陸製的疫苗，亦準備引進衛星V，證實了世衛組織的疫苗分配平台，無法公平與及時提供給各國，例如巴拉圭最快本月底，才能獲得三十萬劑疫苗，問題又回到國際錢與權的結構本質上，難怪譚德塞秘書長只能望苗興嘆。

原本質疑大陸疫苗成效的法國總統馬克洪，日前在接受訪問時表示，國際不應該排除使用陸、俄的疫苗。姑且不論陸製疫苗在知名醫學期刊《柳葉刀》，和《經濟學人》雜誌上得到正向的報導，俄國衛星V是世上第一支註冊普用的疫苗，剛問世時，全球幾乎無人看好，但在第三期臨床測試證實，其效果可達9成以上，讓窮國除了歐美高價又難得的疫苗之外，有了另外的選擇，《彭博社》更稱其為蘇聯時代以來，俄國最大的成就。

全球已有21國批准使用衛星V，從第三世界國家一路打到富裕國家，從非洲幾內亞到亞洲阿聯酋，拉美更有6個國家核准，包括我邦交國巴拉圭和尼加拉瓜。拉美國家會鍾情於衛星V，甚至大量採用大陸科興和國藥集團的疫苗，實在是迫於國際現實與無奈。

輝瑞雖是目前最受各國歡迎的疫苗，共計有35國使用，或許是供不應求，已告知瓜地馬拉和哥斯達黎加等國，將延後交付疫苗，加上該疫苗須超低溫保存，這對許多缺乏基本基礎建設的發展中國家而言，是一大考驗，更遑論待開發的國家，這也是迫使多國必須轉向購買陸、俄疫苗的原因之一。此外，其他像是AZ等使用中的疫苗，在治療新冠變異病毒的成效有所下降，所以有效疫苗之爭的最終結果，仍有待後續觀察。

最後，是否應該使用大陸疫苗，侯友宜市長說得好，疫苗無國界，要以國人的健康為重，便利性及有效率應是最大的前提。基於台灣國產疫苗研發仍是未知數，且不願使用與大陸有關連的疫苗，亦難採購大量的國際疫苗，又應避免將雞蛋放在同一籃子裡，我國不妨試著與俄國接觸，探詢採購衛星V的可能性，畢竟國人的生命是各級政府必須優先考量的大事。（作者為致理科技大學副教授）