台北，是一個咖啡飄香的城市，你走在台北的街上，似乎每一條街道的拐角都可以遇見格式不同風格的咖啡店，咖啡香總是如寥寥炊煙飄來，也使的你神情飄忽……

一則咖啡店，一則小茶館，飲品不同，氣氛不同，韻味不同，人情亦不同。

在台灣閒待幾日的時候，我總會帶上電腦去附近一家街角咖啡店（那家咖啡店的名字就叫街角咖啡），一般中午時候過去，順便在咖啡店吃午餐，然後，點一杯咖啡，坐店日行八萬里在網上雲遊四方，直到晚上10點咖啡店打烊我才離開。

有時候咖啡店只剩我一人坐在那裡，店老闆忙完手裡事情後，就開始對店裡的花花草草剪花護草澆水。由於，我連續幾天都在咖啡店「蹭網」10個小時左右，店老闆自然注意到我了。

有一次，我準備離開去買單的時候，店老闆試探地問我：「你是那邊來的人？」當他含蓄、清楚、變了一點聲調地說出「那邊」兩個字的時候，我看出他表情有點牽強、有點疑問。當然，我非常明白他說「那邊」含義是什麼，我微笑的對他說，「是的，那邊（音調提高），來的。」

當時，我縱是微笑也藏不住歷史的尷尬。在一旁的老闆妻馬上解尬地說：「都是一家人啦！」

於是，我們仨兒，不約而同地會心一笑。

（董婭宇/深圳市）