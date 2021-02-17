近日咱們這代台灣80後後知後覺地發現一件事情──台灣國中生小朋友竟然不少在使用小紅書，甚至在上面用簡體字發言。於是各「意見領袖」紛紛在臉書上寫小作文，批評文化入侵的有之，認為台灣應該加強自身競爭力有之。

此短文是《台灣抖音世代的〈中國觀察報告〉》一文的補充，供已經「過氣」的八零後參考。

一、天然獨一代（或太陽花一代，80末至90初）曾占據網絡，他們從大學開始或多或少吸收對岸的流行文化，身邊同學朋友畢業後去中國大陸工作者亦不少，但抖音一代可是從初中開始耳濡目染。另外在政治傾向上，比起已經快30歲、體會到現實冷暖的太陽花一代，他們更堅定更普遍地，是台灣目前執政黨的忠實支持者。

兩岸研究若還在天然獨與太陽花，不到3年後就過氣啦！

二、最近魔芋爽在台灣校園內頗流行（之前流行過辣條與螺螄粉），抖音一代對於各種「中國制」（文化娛樂、食品日用不限）接受度廣且快。對於魔芋爽和辣條，80後會尖叫「生產流程不衛生」，抖音一代則會在Youtube「開箱中國零食」。

對大陸食物的廣泛接受可以立下兩岸交流里程碑。我身邊的台灣80後喜愛盲盒與名創優品，唯獨對大陸食物有不小意見，朋友至今都威脅我老了之後得回台灣洗腎。

三、比起我這代過去習慣把中國大陸奇怪化、特殊化、區隔化（竟然有人分享大陸零食！時代變了啊），抖音一代眼中的「中國」正常多了。分享「中國零食」就如同開箱韓國零食一樣啊。

四、他們很政治也很不政治，比如在小紅書上打簡體字吧，80後跳跳叫叫、不可思議，甚至寫小作文痛批，抖音一代認為這就是工具──大家（包含對岸用戶）能看得習慣，能溝通就行。簡體繁體，都是字。

五、80後在臉書上寫小作文呼籲「警惕文化入侵」的現象，我懂，大學那時我還熱衷於寫言情小說，正好碰上大陸原創小說進軍台灣，我寫文章分析兩岸言情小說之優劣，呼籲台言自強。過去都沒「擋住」，何況現在。80後太認真，無奈小作文沒啥用。

六、抖音一代何時能接受「中國台灣」？辦台胞證時，用大陸社交媒體時，看綜藝節目時。

其他時候還是得糾正一下，「中國就中國，什麼大陸，西方大陸啊」。

七、80後過去攻擊對岸的武器包含：不能上臉書、不能上Youtube、翻牆辛苦了，諸如此類，如今這種言論大多停留在臉書。對不起，這種話如同臉書一樣都過氣了。你會發現在小年輕的社群中，這樣的言論越來越小眾。

在這個B站UP主把內容傳上Youtube的年代，在Instagram上也有很多大陸網紅的年代，在大陸人會用繁體字台灣人會用簡體字的年代，「牆」越來越薄。這點以後會越來越凸顯。（郭雪筠/台北女孩）