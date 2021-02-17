根據主計總處公布資料顯示，2019年我國經濟成長率2.96％，不但高於全球的平均值2.6％，更躍居亞洲四小龍之首。2020年前三季成長率為2.3％，遠高於全球的-4％，遙遙領先韓國的-0.8％，新加坡的-6.5％，以及香港的-7.2％。主計長朱澤民甚至表示「在國內投資規模擴增，除非特殊狀況，否則台灣的經濟成長率高於全球平均值，並位居四小龍前段班將成為常態。」

他更表示，由於近年半導體的大量投資、台商回台擴廠、離岸風電加速建置等因素，並透過產業的連動關係，提高對整體經濟的效益，因此，台灣未來經濟成長相當樂觀。

韓國的媒體也相當讚許台灣政府的努力，指出南韓和台灣政府對習近平政權的態度，成為扭轉兩國在防疫與經濟上分歧的重要關鍵。

我們大致認同主計長的看法。台灣由於防疫超前部署，內需沒有受到太大的衝擊。加上美中科技戰搶單、轉單的效果，帶動台商大舉回台投資。其次，AI、5G、物聯網等的需求，以及政府、民間在風力發電上的投資，提升了台灣成長的動能，也使得台灣得以維持較高的成長率。

但我們並不完全認同南韓媒體的看法，台灣在這次COVID-19跟美中科技戰後，並沒有降低對中國的依賴。由於半導體、電子資訊業搶單、轉單的效果影響下，台灣對大陸的出口比重反而是增加的。至於針對主計長的部分分歧意見在於，目前台商回流的高峰期已過，該回來的都已經回來了，最近台商回流的金額的確有相當程度的下降，就是反映出這個事實。雖然有海外資金匯回的部份彌補，但海外資金匯回，在資金寬鬆、利率偏低的情況下，反而造成股市、房地產的飆漲，不見得有利於實質投資的增加。

再者，半導體的搶單、轉單效應，也會因為疫苗的問世，以及台積電產能接近飽和的情況下，有可能在未來趨於下滑的態勢。

至於民間投資，雖然因為5G、物聯網的發展，有利於半導體的需求、投資的大幅成長。除此之外，政府在風力發電上的政策驅動民間的投資。但這些投資在一、兩年後能不能持續發酵也值得觀察。

在出口方面，最近新台幣的大幅升值，尤其是幅度大於其他亞洲國家的競爭對手國，可能對於出口不利。同時，除了半導體之外，在兩岸低盪的情勢下，中國未來有沒有可能不計成本效益，改從其他競爭對手國，如韓國、東南亞進口，勢將衝擊台灣的出口。再加上RCEP的形成，也使台灣未來出口充滿較大的不確定性。這些都是台灣未來經濟持續高成長能否成為新常態，要面臨的挑戰。

在內需方面，台灣由於防疫的超前部署，在家工作、遠距工作、遠距醫療、文化娛樂等活動，反而面臨較小的壓力，也使數位轉型的速度，相對其他國家比較緩慢。再者，由於貨幣寬鬆、利率偏低，以至於資金投入股市、房地產，造成所得分配惡化，也會降低未來消費的成長動能。

至於有什麼策略，可以因應上述的挑戰，使台灣維持高成長的新常態嗎？我們的建議如下：

第一，回流的台商必須扣合台灣的產業升級：台商回流有利於投資，但下一步如何加速升級，形成群聚。尤其在AI、5G、醫療電子、航太電子、智能製造等嶄新領域。而最終目標，則是達成推動台灣成為亞太高階製造中心、研發中心、綠能中心等目標。

第二，加速投資美國，購併美國企業，接軌美國在AI、5G的生態鏈：AI、5G的技術源頭仍在美國，台灣可以透過購併、投資創投，來鏈結美國高科技的生態鏈，並帶回其人才、資金、技術、商業模式，才能在技術上繼續領先中國大陸、東南亞。如此，才能繼續保持出口的競爭力。

第三，強化內需改革：台灣的市場不大，但服務業的鬆綁、產業化、高值化，仍可以帶動不少高階的需求。例如長期照護、資產管理、雙語教育、都市更新、精準及細胞醫療等。內需產業的擴大投資、精進商業模式，除了有利於產業升級之外，也可以把過剩的資金導入上述生產性服務業，降低泡沫形成的可能性，同時，可以創造更多高階的就業機會，並解決青年人薪資停滯的困境。

第四，聚焦更多嶄新的產業，提高產業的多樣化，降低台灣產業兩極化的風險：台灣在零組件上的優勢，有利於電動車產業鏈的建立（包括電動汽車、電動機車等）。其次，電子資訊業在COVID-19之後，帶動了雲端、資訊安全產業，台灣也有一定的發展的空間。再者，台灣在醫療上的水準，如結合半導體、AI、電子資訊技術等，可以發展細胞治療、精準醫療等，台灣也有相當的優勢。

透過上述策略的推動，使台灣的產業升級更紮實，促成內需服務業、傳統產業的崛起，平衡半導體、電子資訊業一枝獨秀的局面，則台灣經濟高成長的新常態，將可以更樂觀地期待。