一個人要不要當弱者，或許不能由自己決定。但要不要當「在家一條龍，出門一條蟲」的無賴，卻是自己可以決定的。

近幾年，抗中保台成為台灣政治顯學，反中成為超級政治正確。但細究其內涵，到底我們的政府與人民，到底幹了啥「反中保台」的事？很不幸的，實質內涵為零。除了打國民黨外，僅剩稱「武漢肺炎」這種嘴皮上佔便宜的低劣伎倆。且只敢在國內喊，不敢喊給國際社會聽，讓人無比唏噓。

打從COVID-19（新冠病毒）爆發已來，稱呼「武漢肺炎」一直是蔡政府及其支持者一貫的「堅持」。而由於美國前總統川普勇於成日喊「中國肺炎」、「武漢肺炎」，更讓綠營支持者熱血沸騰，擺出一副「我就是不想講理，什麼名字能讓中國不爽」我就是要講，並且辱罵所有理性疾呼不應歧視的人。

然而「好景」不常，美國新任總統拜登公開譴責武漢肺炎及中國肺炎稱呼，蔡政府只好滿心不甘心得改變稱呼，但又改得不徹底，且還要找一堆藉口。綠營的反應，主要分為以下四類：

1、裝傻裝無辜（代表人物：陳時中）

1月28日，陳時中說：「從來沒禁止或只能使用什麼詞，但因為病毒已擴散到全世界，所以才多採用「COVID-19」這通用的名稱。」渾然忘了去年3月自己還振振有詞：「不叫武漢肺炎，難道要叫中國肺炎嗎？」一整個前倨後恭。

2、繼續大喊武漢肺炎（代表人物：蘇貞昌、賴清德、鄭文燦以及中央社等）

2月9日蘇貞昌針對當天監察院記者會發表評論：「武漢肺炎疫情嚴重…..」，繼續用武漢肺炎一詞；2月14日賴清德造訪勞動部勞力發展署中彰投分署檢疫所時也表示「這次武漢肺炎肆虐全球，台灣表現相對成功…..」；2月16日鄭文燦視察台茂購物中心防疫作為時也說：「先前受衛福部桃園醫院武漢肺炎群聚事件衝擊來客數減少…..」。而有著國家通訊社地位的中央社，至今依然不鬆口「武漢肺炎」一詞。

3、迴避使用武漢肺炎與新冠肺炎（代表人物：蔡英文）

經查總統府新聞稿，蔡英文打從去年5月8日宣布蘇貞昌續任閣揆記者會，稱肺炎為「新冠武漢肺炎」之外，就未再說武漢肺炎一詞，但也不說新冠肺炎，僅只是稱肺炎，或者發表英文演說時COVID-19，迴避武漢與新冠稱呼。

一個肺炎三種表述，在在都凸顯了綠營的前後失據。但無論是哪一種人，其實都是「台灣一條龍，國際一條蟲」，經搜尋總統府與行政院英文版官網，總統府英文新聞稿最後一次用”Wuhan corona virus”一詞是去年2月10日，行政院最後一次使用是去年2月6日。在 2020年，總統府自2月18日，行政院自2月27日以後，都改用COVID-19了。

如果是到了拜登時代才改口就算了，畢竟美國爸爸換人改變態度了，但為何在川普的好時代也要改態度？難道不是民進黨政府自己就心虛，知道歧視性用詞不見容於包含「民主友邦」在內的國際社會，才不敢繼續喊”Wuhan corona virus”？

台灣人對中國大陸的仇視情緒，其來有自，坦白說也非毫無道理。但對抗也要有對抗的「格」，如果武漢肺炎真的是一個正確稱呼，並沒有歧視之意，更有提醒世人中國需要為疫情負全責的神聖意義，那我們應該動用力量去向國際社會宣導這個名稱，不是嗎？

只是在國內關起門來大行歧視之道，看似很爽，卻忽略了這是全球化時代，台灣人如果就是這種國民素質，遲早會傳到外國菁英圈人盡皆知。舉例來說，現在《紐約時報》、德國之聲中文版臉書下面成日一大堆羞辱式、仇恨式發言，當老外完全不懂中文？永遠傳不出去？

直球與中國大陸對決，哪怕輸了也會獲得敵人與旁邊者的敬意。嘴上討人便宜，卻又遮遮掩掩害怕被人知道。自詡民主自由人權，卻成日以歧視為樂。這樣的國家只會向下沈淪，絕對不可能向上提升。一個沒勇氣又無道德的國家，怎麼可能向上提升？（汪葛雷 / 網路媒體工作者）