防護力最高、美國總統拜登親自接種的輝瑞BNT疫苗，衛福部不願與對岸代理商接觸，堅持要向德國原廠購買，最後還是破局，陳時中部長說：「有人不希望台灣太高興」！

拒絕購買中國疫苗，民進黨說是因為「品質瑕疵」，但是同樣的BNT疫苗，跟對岸代理商買不行，跟德國原廠買就可以，顯然重點不在疫苗的品質，而在民進黨的仇中DNA。

老共沒那麼神通廣大，可以阻止台灣去跟國外買疫苗。上海復星醫藥在BNT疫苗研發成功前，就先花大錢投資，研發成功後擁有獨家代理權，這是合理的商業模式，否則誰要出錢投資疫苗研發？

民進黨會說，老共寧願看著台灣疫情蔓延，也不願意放棄手中的代理權，有夠冷血！但反過來講，衛福部寧願看著台灣疫情蔓延，也不願跟真正有代理權的復星購買，不也是莫名其妙嗎？

陳時中部長應該要表態，是「防疫」重要，還是「仇中」重要。跟對岸代理商購買疫苗，是與民進黨希望操作的「仇中」氛圍違背。但為了仇中而讓BNT疫苗破局，讓可以早一點受疫苗保護的台灣人籠罩在風險之下，這樣的政黨還可以叫做「愛台灣」嗎？

陳時中說，法規不允許輸入中國疫苗，其實那只是行政命令，執政者隨時可以更改。萬事莫如防疫急，民進黨，放下仇中的操作吧！