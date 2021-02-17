應對新冠肺炎的疫苗雖然已經問世，但是如何施打卻是世界各國都會遇到的難題，這包括人民施打的順序、確定該打的都有打到、第二劑的施打等等，即使如先進的美國都是問題重重，人口是美國約4倍的印度要如何處理呢？

印度的病例數量居世界第二，它所啟動的疫苗接種計畫雄心勃勃，目標是到今年8月為3億印度人接種疫苗。為了實現這一目標，政府使用一套稱為Co-WIN的疫苗管理系統，重點是先為3000萬醫療保健和第一線工作人員接種疫苗。但是該系統存在多個技術困難，這意味著印度的疫苗接種人數可能會大大低於預期。

Co-WIN可以處理註冊、建立疫苗接種時間表、通過簡訊通知接種者、將人們送到正確的疫苗接種中心、和在接受兩劑疫苗後提供疫苗接種證書。Co-WIN預計先從醫護人員開始，然後被普通大眾使用，但人們須通過該應用程式進行註冊。

但是由於各種不同的技術故障，印度的疫苗接種人數已經大大低於預期。印度的幾個州未能達到他們的疫苗接種目標，讓整個國家的疫苗接種計畫岌岌可危。例如很多應該是優先被接種的醫生卻沒有收到簡訊，只好自己到接種站排隊，如果他們有註冊且剛好有疫苗，就可以被接種。

到8月只剩6個月，3億除以180天等於每天要為160萬多人施打，而現在每天只約25萬人被施打，顯然進度嚴重落後。這也是政府太相信技術的後遺症，因為軟體無法保證沒有錯蟲（Bug），人民的科技和電腦的素養程度不同，每個地區網路的通暢度不同，這些複雜的因素導致所有系統一開始都無法達到其預期的效果。

另外人們也害怕政府會透過這個系統來收集人民的隱私資料，看看台灣對於新電子身分證的反彈就知道，所以靠人民的自主註冊來建立一個施打優先次序的名冊幾乎不可能成功，政府必須想出一個更好且不侵犯隱私的辦法。

諷刺的是在所有主要的疫苗推出國家中，印度本可以應該是最順暢的，因為對印度來講，這種龐大任務並不是什麼新鮮事。每年印度要為5500萬嬰兒注射小兒麻痺和麻疹疫苗。如果印度想實現其新冠肺炎疫苗接種目標，則可能不得不依靠這些行之有效的古老到門拜訪的方法。

印度很多醫生也呼籲政府回歸傳統的家戶拜訪來建立施打次序清冊的制度，畢竟過去嬰兒疫苗施打的經驗證明這是可行的。但印度政府的好大喜功和過度信任科技的心態如果不改變，疫苗的施打將會事倍功半，讓整個防疫的效果大打折扣。

回到台灣，政府宣稱將會取得約500萬劑的疫苗，如何將這些疫苗公平公開且有效地分配到優先需要的人們是政府應該未雨綢繆，好好規畫的。

（作者為國立台北商業大學校長）