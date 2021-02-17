在韓國貿易部長俞明希退出競爭之後，奈及利亞前財政部長伊衛拉終於出線，成為世界貿易組織（WTO）25年來首位出身非洲、同時也是首位女性的祕書長；她將於3月上任，任期到2025年8月。各方都對她寄予厚望，希望她能讓這個功能經常受到挑戰的國際機構注入一股生機，避免能帶動經濟成長的國際貿易，在成員國師心自用之下，逐步走向失能而讓貿易回歸叢林法則，世貿組織形同虛設。

去年8月，世貿原巴西籍祕書長阿澤維多提早一年辭職，各方開始角逐這個重要職位。在職務空缺了半年後，剩下伊衛拉和韓國貿易部長角逐；伊衛拉獲得包括歐盟、中國、日本、澳洲等多國的廣泛支持，而韓國俞明希則獲得美國川普政府偏愛，因伊衛拉被聘為中國設立的「亞投行」國際顧問委員會成員，被美國認為親中。但出身非洲是一項重要優勢，因非洲貿易量小，較不會捲入貿易爭端，在各種貿易議題上相對容易保持中立態度，這應是伊衛拉獲得多數成員支持的主因。

有趣的是，在中央社的報導中，特別提到她承諾對台灣「公平對待」；這應是世貿基本上以共識決做出重大決策下，向台灣尋求支持其出任時所做出的「承諾」，不宜存有太大憧憬或期待，因我國雖以「台澎金馬獨立關稅領域區」身分加入世貿，但權利義務和其他成員無異，不必擔心受到歧視。但也許，北京一些令人不快的小動作，會因「承諾」而受祕書處抑制而減少。

當前，世貿組織最大的問題，當屬全球貿易自由化的推動，在2001年展開的「杜哈回合」失敗後，迄今無法向前推進，導致進一步貿易自由化遲遲無法推動；而在大國成員（如美國）違規時，世貿也難以有效懲戒。這導致世貿成員紛紛改採雙邊或複邊自由貿易協定（FTA）來取代世貿功能。加上貿易保護主義再起，世貿又缺乏有效作為。另外，「爭端解決機制」下的上訴機構人事，居然在美國杯葛下就面臨癱瘓，卻又不可思議地無法解決。伊衛拉若在上任後無法迅速修改規則，解決上述問題，並讓大國都願意遵守的話，世貿將很快成為類似中國春秋戰國時代，各國合縱連橫下的「周天子」，而這對台灣這種沒議價能力的小型經濟體（晶片除外）而言，可能要面對公平貿易秩序蕩然無存的狀況，是非常不利的。

然而，伊衛拉在獲選為下任祕書長後接受媒體訪問，指出她的首要任務，就是關注「新冠疫苗全球取得機制」（COVAX）和加速開發、生產和公平獲取新冠檢測、治療和疫苗的全球合作，以加快向貧窮國家提供疫苗。這其實是在搶世界衛生組織（WHO）的工作，做秀成分超過了實幹意涵，令人感到憂心。即使將「國際貿易」擴大解釋成包括「疫苗交易」，貿易大國也會以「國家安全」的大帽回拒世貿的要求。因此，伊衛拉未來能否有效處理世貿的當前問題，個人是「憂慮多於期待」。

（作者為華梵大學人文社會中心兼任特聘教授）