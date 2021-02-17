疫情指揮官陳時中17日指出，原本已向BNT直接洽談500萬劑疫苗，卻因「外力介入」生變。他坦言這是政治上的壓力，之前無法公開相關訊息，實在是「有苦難言」。

陳時中的這個爆料，頗見機心，首先是時機很好。繼他之前宣布獲得世衛COVAX首波配送AZ疫苗後，總統蔡英文也證實，已購得莫德納疫苗505萬劑，如此一來，陳時中就不怕揭露之前的失敗經驗了，畢竟指揮中心手上已掌握了若干疫苗，就算遠不及他過去以來一再宣傳的數量，但聊勝於無，總算可以向國人交待。

其次，陳時中選擇在親綠名嘴主持的廣播節目中公開此事，顯有「討拍」之意。名嘴做球給他，在兩人一搭一唱之下，自然有助於營造對陳時中友善的氛圍。

然而，檢視指揮中心一路以來的相關言論，卻不得不令人懷疑，陳時中的「外力介入說」是否為真？或者，他隱瞞了關鍵因素沒有對外說清楚？

綜觀陳時中的說法，推測可能是因為陳時中想要直接向德國BNT購買疫苗，但該公司已將包括台灣在內的大中華地區銷售代理權交給了大陸的上海復星公司，因此與台灣的這項「私下交易」被喊卡。

如果整個事件的過程確實是如此，陳時中就不宜說有所謂的外力介入，因為疫苗採購是一種商業行為，必須服膺商業規則，台灣如果有意購買BNT疫苗，透過上海復星才是正辦，以為可以暗中交易的方式繞過代理商，實在是太天真也太投機了。

這種交易一旦被發現，代理商當然會要求終止，怎能說是政治打壓呢？陳時中的「政治防疫」真是無極限。疫苗摃龜事件的真實情況究竟是什麼？請陳時中跟國人說實話，別再騙了！