開春之後，兩岸情勢因中美關係的重整而面臨新的轉折。在習近平與拜登近兩小時的電話會談之後，中美關係已進入既合作又競爭的盤整期。川普時代的美國獨尊、兩極對立與戰爭威脅業已化解，但春暖花開、鳥語花香的好日子，卻還未到來！

為什麼？因為過去川普下的是西洋象棋，心裡想的總是極限施壓、逼人陷入絕境，然後一槍斃命！川普就像是一頭驕傲的公雞，睥睨天下、唯我獨尊，頤使氣指、橫行無阻。在他執政期間，只見美國任意的甩鍋、退群，始終堅持美國第一，卻不容任何人與之抗衡。其結果卻是自陷孤立，不但失去昔日朋友的奧援，反而壯大了敵人的陣營。這是川普的不智，也是白人沙文主義和美國優越論者自絕於人的宿命。

而在另一方面，中國下的卻是圍棋，緩步移陣、沉著應戰，並且精心布局、步步為營。從東協10加3到中東歐16加1，從非洲之角到中巴走廊，從一帶一路到國際維和，始終堅持與人為善，廣結善緣，不斷開拓交遊圈。經過多年的努力，終於在2021年開春，川普落選下台之際，看到了具體的成果。

根據歐盟統計局在2月15日公布的數據，中國在2020年超越美國，成為歐盟的最大貿易夥伴。中歐雙方的貿易總額為5860億歐元。歐盟對華的出口額增長2.53%，提高到2025億歐元，歐洲自中國的進口額則增加5.6%至3835億歐元。相對的，美歐雙方則是5550億歐元，歐盟對美出口額下降13.2%，自美進口額也降低了8.2%。至於2020年美國GDP的成長率是負3.5%，創下74年來最差的紀錄。

同樣是在2020年，中國超過美國成為德國最大的出口市場。由於得益於中國經濟在疫情中快速復甦，德國汽車、機械製造、化工等行業業績顯著提高。以汽車業為例，賓士汽車在2020年前3季度在華銷量同比增長8.3%。寶馬集團在中國市場的生產較前一年度增長7.4%，創下該集團自1994年進入中國市場以來的最佳銷售紀錄。

根據中國德國商會2020年12月公佈的調查顯示，在華德企已全面復工復產，72%的受調查企業實現產能最大化。由於德中經貿的合作深化，防止了德國經濟因疫情陷入更深的低谷，也強化了雙方關係。

2020年初，隨著新冠肺炎疫情全球蔓延，一帶一路建設也遇到了新的挑戰。但作為歐亞大陸的大通道，中歐班列卻出現了逆勢上揚態勢。據中國國家鐵路集團公佈的資料顯示，2020年中歐班列共開行12400列，同比增長50%；一共發送貨櫃113.5萬標箱，同比增長56%。這顯示各國合作的需求日益增強，而一帶一路倡議為沿線國家物流暢通和物資供應的穩定發揮了重要作用。這無疑已大幅度擴展中國圍棋的地域版圖！

但是，現在反對單邊主義的拜登上台了。他要重振美國國力，並與盟邦修好，也不再甩鍋退群、任意妄為。換言之，他要回到圍棋桌上與中國博弈。至於在一旁觀棋的台灣，又將如何是好？（作者為中國文化大學教授）