台灣現今新冠疫苗的採購窘境與BNT疫苗採購生變有關，也確實與政治力的介入脫不了關係。但如果將其歸咎於外部政治壓力，那就言過其實了。

因為談到外部政治壓力，一定聯想到中國大陸。大陸擺明了要分開處理台灣政府與台灣人民，疫苗是對台灣人民有益的項目，大陸本於同胞心理，絕對不會擋的。上海復星如果真的是刁難者，也是站在與輝瑞瓜分世界市場的商業角度而為的，與真正的外部政治壓力是無關的。這部分中央疫情指揮官陳時中說得是欲言又止，顯然大陸廠商的商業壓力才是主因，大陸政府的政治壓力只是陳時中個人的猜測而已。

外部的政治壓力來自台灣內部才是合理的解釋。因為民進黨政府最擅長的就是「內宣轉外銷」，在疫苗採購上多加一筆帳是很合理的。應是有人眼紅東洋公司獨家取得3000萬劑疫苗的合同，想分一杯羹，就存心搞黃東洋公司已擺平的陸資疫苗問題。就在要簽約之前先由一劉姓台商出來打頭陣，提醒疫情指揮中心注意陸資的問題。接下來與東洋的簽約談判，指揮中心就反覆在疫苗數量上大作文章，最後破局。

整個事件合理解釋為台灣內部有人不滿東洋獨家代理，也想分一杯羹，但偏偏BNT不買帳，事情因此黃掉。黃掉後為了保護想要分一杯羹的背後勢力，就廉價地說成大陸政治勢力介入。因為這事情其實大家都已經很清楚，沒有人會再相信是大陸的政治介入，才會出現陳時中的欲言又止，在節目上猛打迷糊仗。

為了繼續掩蓋沒法取得足夠疫苗的窘境，也為了不自打耳光，陳時中一方面說不排除考慮大陸疫苗，一方面又宣稱台灣買到3000萬劑疫苗已經足夠，意思是說即使可採購陸製疫苗，台灣也沒有需要再採購了。這又是個安撫新聞界及專家的說法，真的是聽聽就算了。

覆蓋60%人口的3000萬劑疫苗，可以讓誤闖入台灣的新冠病毒沒法造成感染爆發，但沒法保護另外40%的無免疫國人，站在指揮中心的官方角色來說，這並不是個慈悲為懷的做法。正確的疫苗覆蓋率應該是130%，除了全民都要接種兩劑外，還要額外準備30%的疫苗自然耗損與不反應族群的再接種量。6000萬劑才是台灣最正確的新冠疫苗儲備量。

台灣現在七拼八湊的總疫苗預估量，僅為保護全民所需量的一半。另一半若仍要靠吹牛為百姓圓夢，恐怕不太容易，因為連前一半都吹得自己遍體麟傷了。下一半疫苗的著落，還不如正正經經為台灣同胞和大陸協商，同胞的需求大陸說什麼都不會拒絕，也永遠不會嫌晚。這其實是兩岸回春的橄欖枝，國人的健康、兩岸的交流、指揮中心的防疫成績全都繫在這支小小的橄欖枝上，一切就拜託陳時中了。

（作者為醫師、退休公共衛生人員）