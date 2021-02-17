每逢選舉，民進黨就上演魚目混珠的公投大戲！實則民進黨的公投案鮮少立基於民主建構與社會公益，率多考量政黨利益與選舉勝敗。2004年總統大選時，陳水扁提出反飛彈裝置與兩岸和平架構兩項公投，即為民進黨運用「公投綁大選」的策略，在政績不彰又陷貪瀆風暴的低迷困境中，以反中的仇恨動員，來翻轉選情打開活路，而獲得險勝。

然而2008、2018的大選中，民進黨非但無法從公投中獲利，反因在野黨與民間團體以其人之道還治其人之身，而造成選舉失利的因素之一。這也是2019年民進黨主導的立法院強勢通過修法，讓公投與大選脫鉤的主因。儘管如此，本會期立法院又將發動修憲，一旦成案，明年地方選舉之前又將進行修憲公投，這會不會又是一次「公投綁大選」的策略運用？引發外界的好奇。

原本綠委在過去1年已經提出3件涉及「法理台獨」的修憲案，包括刪除「國家統一」、拚「台灣」入憲及「剔除藏、蒙為我國固有疆域」等，但如今若非主動撤回，就是退回程序委員會擱置。究其原由，不外下列幾點：

第一、拜登上台後，美中關係逐漸回溫，大國間合作的利益仍會超越對抗的好處，新政府就算延續前朝「制中」的戰略，在戰術上也不會沿用川普時期粗暴對幹的雙輸策略。拜登政府鼓勵台灣與大陸進行建設性對話，就是希望兩岸避免擦槍走火，讓美國被迫捲入一場沒必要的戰爭。此時台灣若是執意提出「法理台獨」的修憲案，就是無端挑釁，片面改變現狀，屆時美國毫無理由介入，台灣只能自食惡果。

第二、民進黨及其外圍組織過去提出類似「法理台獨」的公投案，無不鎩羽而歸。2008年的「台灣入聯合國」案，僅有35.82%的投票率，未達門檻而不過。2018年的「2020東京奧運台灣正名」，儘管投票率55.89%到達門檻，但卻以100萬票的差距未獲通過。此次倘若推動「法理台獨」的修憲公投，其政治性更高，無異與對岸進行一場主權對決的殊死戰，過了，恐怕立即招禍；沒過，「法理台獨」的正當性也將破毀。

第三、蔡總統或許為了尋求歷史定位，去年就職時即宣示將進行修憲，重點放在「政府體制優化」與「人民權利改革議題」，並直接挑明「18歲公民權」應優先推動。但對攸關國家認同的統獨議題，似未放入時程之中。對照民進黨立院龍頭柯建銘所言，「若涉及變更領土、國號等敏感性議題，民進黨不會走極端，因為面對世界大變局，兩岸局勢多變，不能有任何挑釁。」應可理解民進黨擱置「法理台獨」修憲案的原因，非不能為，而是不願為。其偽台獨的本質，眾目昭彰，顯而易見。

說穿了，民進黨此番推動修憲公投，還是為了選舉利益。假民主之名，行拓票之實。面對藍營「反萊豬」與「公投綁大選」兩項量能充沛的公投，仿若來勢洶洶的雙節棍，打得綠營明年地方選舉恐有崩盤之虞。為了反制，釜底抽薪之計就是擴大選民基礎，在43件修憲案中，民進黨其實只在乎對自己絕對有利，而對藍營不利又難以反對的「18歲公民權」修憲案，如果明年8月可以順利舉行公投，年底地方選舉綠營豈不多出一支少年兵團來助陣？項莊舞劍，意在沛公啊！

（作者為佛光大學公共事務學系教授）